A pesar de la rivalidad entre ambos gigantes sudamericanos, Vinicius reconoció la fuerza del equipo de Lionel Scaloni, que busca revalidar el título en Estados Unidos, México y Canadá.

En una entrevista con CazeTV, afirmó: «Yo también elegiría a Argentina [como favorita del Mundial], porque son los últimos campeones, tienen mucha confianza y cuentan con Messi».