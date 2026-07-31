Después de pasar años intentando frenar a Messi durante intensas batallas de El Clásico en España, Casemiro colmó de elogios a la superestrella argentina. El centrocampista admitió que intentar detener a Messi él solo fue una tarea imposible a lo largo de su carrera.

«La cantidad de problemas que me dio Messi», admitió Casemiro, en declaraciones recogidas por ESPN. «Por supuesto, soñaba con jugar con él, siempre quise jugar con los mejores. Nunca pude pararlo, siempre necesité la ayuda de mis compañeros.

«Estoy muy feliz de estar ahora a su lado y quiero seguir ganando títulos con él. Quiero disfrutar de estar a su lado, ayudarle y hacerle aún más grande. Es uno de los dioses del fútbol, si no el Dios del fútbol en persona, y quiero ayudar».