«Nunca me verás de rojo»: la leyenda del Chelsea descarta fichar por el Manchester United tras tomar una decisión trascendental sobre su futuro

Bright fichó por el Chelsea procedente del Doncaster Belles en 2014. Desde entonces ha jugado 314 partidos y ha contribuido a ganar ocho títulos de la Superliga Femenina, seis Copas de Inglaterra y cuatro Copas de la Liga.

Con 88 partidos con las Lionesses, fue clave en la Eurocopa 2022. Tras retirarse de la selección el verano pasado, ahora cuelga las botas para iniciar una nueva etapa lejos del campo.