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«Nunca me verás de rojo»: la leyenda del Chelsea descarta fichar por el Manchester United tras tomar una decisión trascendental sobre su futuro
Una carrera legendaria llega a su fin
Bright fichó por el Chelsea procedente del Doncaster Belles en 2014. Desde entonces ha jugado 314 partidos y ha contribuido a ganar ocho títulos de la Superliga Femenina, seis Copas de Inglaterra y cuatro Copas de la Liga.
Con 88 partidos con las Lionesses, fue clave en la Eurocopa 2022. Tras retirarse de la selección el verano pasado, ahora cuelga las botas para iniciar una nueva etapa lejos del campo.
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Bright desmiente los rumores sobre el United
A pesar de los rumores que indicaban que Bright podría fichar por el Manchester United tras acabar su contrato con el Chelsea, la veterana defensora lo ha descartado. Con 32 años y después de una década en Kingsmeadow, la jugadora reafirma su lealtad a los Blues mientras prepara su próxima etapa.
En los Women's Football Awards, Bright desmintió al Daily Star Sport: «No me veréis de rojo; no me queda bien. El Chelsea es mi único equipo. Los rumores son parte del juego, pero ya decidí retirarme».
Confirmado el nuevo cargo en Stamford Bridge
Aunque los aficionados ya no verán a Bright en la WSL, no abandona el Chelsea. El club ha confirmado que la legendaria defensora seguirá en la organización como embajadora y mantendrá su papel en la Fundación Chelsea.
Sobre su transición, Bright declaró: «Seguiré como embajadora del club, trabajando con el equipo femenino, asistiendo a los partidos y colaborando con los patrocinadores y la fundación. Ahora tendré más tiempo para involucrarme y es un capítulo emocionante».
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Reflexiones sobre la vida después del fútbol
Tras años de competición al máximo nivel, Bright espera con ilusión un descanso antes de asumir nuevas responsabilidades. La ganadora del triplete nacional explicó que por fin puede disfrutar de los placeres que el calendario del fútbol profesional suele impedir, como unas largas vacaciones en familia y un descanso de verdad.
Bright añadió: «Ha estado bien, me he tomado un tiempo para relajarme, disfrutar de la vida y desconectar. ¡Sigue habiendo mucho que hacer y me siento más ocupada que antes! Es realmente agradable estar de vuelta en casa con la familia. Me tomaré el verano libre para estar con la familia y viajar, algo que no hacía desde hace tres años, y después volveré con mucha ilusión al Chelsea».