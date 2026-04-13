«Nunca lo superarán»: el fichaje más polémico del fútbol escocés

El Celtic no solo atravesaba una crisis deportiva frente a su rival local, sino también financiera. La situación era tan grave que, al parecer, el club tenía dificultades para reunir la suma pendiente por el traspaso de Johnston. Al enterarse, el técnico del Rangers, Graeme Souness, ideó lo impensable: fichar al jugador. A él no le importaba la norma no escrita del club: su mujer era católica y sus hijos habían sido bautizados en esa fe. «Quizá fui ingenuo, pero la religión nunca fue un tema para mí», admitió.
Le prometió más minutos y un salario mayor, y el jugador aceptó. Ambos ya habían compartido vestuario en la selección escocesa. Aunque algunos directivos dudaron, al final aprobaron la operación. «Hubo resistencia en el club y algunos directivos temían que los aficionados nos abandonaran en masa», recordó Souness en su biografía. «Pero yo argumenté que nos ganaríamos a la mayoría de los aficionados, los que tenían la actitud correcta, con sus goles».
Souness convenció a Johnston de traicionar a su equipo de la infancia y a los directivos de romper la norma no escrita que regía desde hacía décadas. Solo quedaba un escollo: el contrato del Celtic con el Nantes. La FIFA dictaminó que Johnston era jugador del Celtic si se pagaba la deuda.
El técnico del Celtic, Billy McNeill, habría exigido el pago solo para marginar a Johnston como castigo. Finalmente el club no lo hizo, recuperó las 400 000 libras ya transferidas y autorizó el fichaje por los Rangers. Johnston obtuvo un salario mayor y el Nantes una indemnización de 1,5 millones de libras.