Por primera vez, un equipo de Flick no marcó en un partido de eliminatoria de la máxima categoría. En los 17 eliminatorias anteriores en las que dirigió al Bayern o al Barça, siempre había anotado al menos un gol.
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¡Nunca le había pasado algo así! La terrible noche del FC Barcelona supone una novedad en la carrera como entrenador de Hansi Flick
El miércoles por la noche, en el Camp Nou, el entrenador alemán vio cómo el Barça sufría 120 segundos de pesadilla justo antes del descanso. En el minuto 44, el central Pau Cubarsi fue expulsado por el VAR tras una entrada sobre Giuliano Simeone. Poco después, Julián Álvarez aprovechó el tiro libre posterior con un remate espectacular para marcar el 1-0.
Con uno menos, el Barça resistió en la segunda parte, pero un Atlético implacable amplió la ventaja: Alexander Sörloth marcó el 2-0 en el 70' y sentenció el partido.
Por ello, Lamine Yamal y los suyos deberán lograr una gran remontada el martes en la vuelta en Madrid para alcanzar las semifinales. El ganador de este duelo español se medirá al Arsenal o al Sporting de Lisboa. En la ida de cuartos, los ingleses vencieron 1-0 en Portugal gracias a un tanto en el final de Kai Havertz.
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Hansi Flick y el Barcelona buscan acercarse al título liguero.
Flick ganó la Liga de Campeones con el Bayern Múnich en 2019/20. En esa edición eliminó al Chelsea en octavos (3-0 y 4-1) y al Barcelona en cuartos (8-2). En la final venció 1-0 al París Saint-Germain.
La temporada pasada, en su primer año en el Barça, alcanzó las semifinales, donde cayó ante el Inter (3-3 y 3-4). En eliminatorias de la Champions promedia 2,83 goles por partido.
Antes de que el Atlético revierta la eliminatoria, el Barça buscará el sábado un nuevo paso hacia el título liguero. Los catalanes, líderes con siete puntos sobre el Real Madrid, reciben al Espanyol en el derbi.
Llegó al Barça en 2024 y su contrato dura hasta 2027.
Hansi Flick: su trayectoria en la Liga de Campeones
FC Bayern de Múnich
18 partidos: 16 victorias, 1 empate, 1 derrota. Campeón de la Liga de Campeones 2019/20 y cuartos de final en 2020/21.
FC Barcelona
25 partidos / 15 victorias / 4 empates / 6 derrotas – Semifinalista de la Liga de Campeones 2024/25
Total
43 partidos: 31 victorias, 5 empates, 7 derrotas.