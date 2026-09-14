Dembélé ha dejado claro que no se considera una superestrella predestinada de forma natural, en un contraste directo con unas recientes declaraciones de su amigo cercano y compañero de selección Kylian Mbappe. Hablando después de la victoria por 1-0 del Paris Saint-Germain sobre el Brest el domingo por la noche, el actual ganador del Balón de Oro insistió en que su camino hacia la élite del fútbol mundial se ha construido con trabajo duro y no con el destino.

En declaraciones a Ligue 1+, Dembélé hizo una valoración sincera de su trayectoria y afirmó: "Siempre he estado al final de la clase, trabajando duro. A lo largo de mi carrera, no he dicho ni una palabra, he trabajado muchísimo. Como he dicho, nunca he sido el elegido, pero he trabajado duro, y el año pasado fui recompensado con un año fantástico en el Paris Saint-Germain. Y este año, ya veremos cómo va, sin presión, tomándomelo con calma".