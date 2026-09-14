AFP
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«Nunca he sido el elegido» - la estrella del PSG Ousmane Dembele «responde» al delantero del Real Madrid Kylian Mbappe en un picante debate por el Balón de Oro
Dembélé rechaza la etiqueta de «Elegido»
Dembélé ha dejado claro que no se considera una superestrella predestinada de forma natural, en un contraste directo con unas recientes declaraciones de su amigo cercano y compañero de selección Kylian Mbappe. Hablando después de la victoria por 1-0 del Paris Saint-Germain sobre el Brest el domingo por la noche, el actual ganador del Balón de Oro insistió en que su camino hacia la élite del fútbol mundial se ha construido con trabajo duro y no con el destino.
En declaraciones a Ligue 1+, Dembélé hizo una valoración sincera de su trayectoria y afirmó: "Siempre he estado al final de la clase, trabajando duro. A lo largo de mi carrera, no he dicho ni una palabra, he trabajado muchísimo. Como he dicho, nunca he sido el elegido, pero he trabajado duro, y el año pasado fui recompensado con un año fantástico en el Paris Saint-Germain. Y este año, ya veremos cómo va, sin presión, tomándomelo con calma".
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Mbappé prepara el terreno para el debate
El contexto de las declaraciones de Dembele se remonta a una reveladora entrevista que Mbappe concedió a France Football y que se publicó apenas un día antes. En esa conversación, el delantero del Real Madrid estableció una clara distinción entre cómo él y Dembele han sido percibidos por el mundo del fútbol desde su adolescencia. Las palabras de Mbappe sugerían una diferencia en el techo que se les atribuía y en las expectativas depositadas sobre ellos por el público francés y por los medios deportivos en general a lo largo de sus respectivas trayectorias hasta alcanzar la élite.
Se citó a Mbappe diciendo: "¿Dembele? Siempre fue visto como un jugador talentoso. A mí, en cambio, siempre me vieron como el elegido".
Desarrollando química en la era posterior a Mbappé
Mientras el debate fuera del campo sigue a fuego lento, Dembele está centrado en sus responsabilidades sobre el césped en un ataque renovado del PSG. La vida después de Mbappe ha exigido nuevas asociaciones, y el extremo ha encontrado un entendimiento especialmente productivo con el delantero español Ferran Torres. La conexión entre ambos ha sido uno de los aspectos más destacados del inicio de temporada, a pesar de que al equipo le ha costado a veces encontrar su ritmo.
Dembele deshizo elogios hacia Torres al hablar de cómo está funcionando la nueva delantera sin su antiguo talismán. «Tuve la suerte de jugar un poco con él en el Barcelona. Es un auténtico goleador, un verdadero nueve que también puede jugar en la banda. Y es fácil jugar con él. Hace muy buenos desmarques. Es fácil encontrarle, hablamos mucho, es fácil con Ferran», explicó Dembele.
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La carrera por el Balón de Oro de 2026
El momento de este cruce verbal coincide con el anuncio oficial de los nominados al Balón de Oro masculino y femenino, en una lista repleta de iconos mundiales. Dembele llega a la carrera como campeón defensor, con el objetivo de encadenar títulos consecutivos en un grupo que sigue estando increíblemente igualado. Junto a los habituales, como Lionel Messi, la lista incluye a jóvenes sensaciones como Lamine Yamal y Jude Bellingham, lo que convierte la edición de 2026 en una de las más imprevisibles de los últimos tiempos. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en Londres el 26 de octubre.
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