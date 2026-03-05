Getty Images Sport
Traducido por
«¡Nunca he odiado al Tottenham!» - El icono del Arsenal insiste sorprendentemente en que NO quiere que los Spurs desciendan
La vida al límite: la realidad del descenso de los Spurs
Tras la victoria del West Ham sobre el Fulham y el empate del Nottingham Forest contra el Manchester City, el Tottenham se sitúa a solo un punto por encima de la zona de descenso. Con el monumental enfrentamiento contra el Crystal Palace que tendrá lugar el jueves por la noche, la amenaza del Campeonato se está convirtiendo en una realidad clara para los Lilywhites, que buscan desesperadamente asegurar su permanencia en la máxima categoría.
- Getty Images Sport
La sorprendente debilidad de Wright
A pesar de su estatus de icono en el Arsenal, Wright reveló que no comparte el desdén virulento que muchos aficionados sienten por sus vecinos. En el podcast The Overlap, expresó su preocupación por la trayectoria del equipo y afirmó que espera que se mantengan en la máxima categoría.
Wright explicó su postura afirmando: «La gente habla de que el Tottenham va a descender esta temporada, y es posible. No me gustaría ver al Tottenham descender. En este momento, los vi el otro día y, sin duda, podrían hacerlo. Pero no me gustaría verlo. Nunca he odiado al Tottenham. Cuando era más joven, siempre fui fan de Glenn Hoddle. Me encantaba Glenn Hoddle y todavía me encanta».
Agitación fuera del campo en los Spurs
La temporada de pesadilla se ha visto agravada por cambios estructurales. Daniel Levy dejó su cargo como presidente en septiembre, pero la medida no ha servido para mejorar el estado de ánimo de una afición descontenta. También se ha criticado la política de fichajes, ya que en enero solo llegaron Conor Gallagher y el joven brasileño Souza.
- Getty Images Sport
La necesidad de nuevas energías
Wright cree que para que el Tottenham vuelva a rivalizar de verdad con el Arsenal o el Manchester City, es necesario un cambio fundamental en la propiedad. Argumentó que la marcha de Levy solo ha puesto de manifiesto problemas más profundos relacionados con la gestión de la familia Lewis.
Wright concluye: «Ahora que Daniel Levy se ha ido, ya no pueden culparlo. Es la familia Lewis. Tienen que cambiar la propiedad. Necesitan un propietario que tenga la energía de [Roman] Abramovich. Él quiere ganar en el campo y el Tottenham lo tiene todo a su favor».
Anuncios