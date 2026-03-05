«¡Nunca he odiado al Tottenham!» - El icono del Arsenal insiste sorprendentemente en que NO quiere que los Spurs desciendan

A pesar de su estatus de icono en el Arsenal, Wright reveló que no comparte el desdén virulento que muchos aficionados sienten por sus vecinos. En el podcast The Overlap, expresó su preocupación por la trayectoria del equipo y afirmó que espera que se mantengan en la máxima categoría.

Wright explicó su postura afirmando: «La gente habla de que el Tottenham va a descender esta temporada, y es posible. No me gustaría ver al Tottenham descender. En este momento, los vi el otro día y, sin duda, podrían hacerlo. Pero no me gustaría verlo. Nunca he odiado al Tottenham. Cuando era más joven, siempre fui fan de Glenn Hoddle. Me encantaba Glenn Hoddle y todavía me encanta».