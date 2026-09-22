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«Nunca hables del Balón de Oro»: comparan al «egoísta» Kylian Mbappe con el barcelonista Raphinha, en forma, mientras el «galáctico» del Real Madrid defiende su candidatura al Balón de Oro
Mbappé hizo historia con Francia en el Mundial de 2026
El delantero internacional francés ha firmado otro año memorable. Marcó 42 goles para el Real la pasada temporada, lo que le valió su segundo trofeo de máximo goleador en LaLiga, y reescribió los libros de récords al representar a su país en el Mundial de 2026.
Mbappé es ahora el máximo goleador histórico de su selección, con 66 tantos en su haber, y nadie ha visto puerta en más ocasiones en el gran torneo de la FIFA, con un impresionante balance total en ese campeonato de 22 goles y subiendo.
Sin embargo, los grandes títulos se le han resistido a Mbappé. Con eso en mente, se le pronostica otra caída en la clasificación de la votación del Balón de Oro, mientras la élite de Harry Kane, Rodri, Lamine Yamal y Khvicha Kvaratskhelia asciende a lo más alto.
El capitán talismán de Francia ha hablado públicamente sobre por qué cree que el título de «mejor jugador del planeta» debería recaer en él, pero esos comentarios pueden caer en saco roto. Al delantero de 27 años le han aconsejado centrarse más en la ambición colectiva, del mismo modo que su rival del Clásico Raphinha, con 14 goles en lo que va de temporada, está haciendo en el Camp Nou.
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¿Está Mbappe condenado a volver a quedarse sin el Balón de Oro?
El exinternacional francés Leboeuf, que hablaba en asociación con Mr Gamble, dijo a GOAL al ser preguntado sobre si los desaires en el Balón de Oro motivarán a Mbappe: "Nadie puede decir que Raphinha sea un mejor número nueve que Kylian Mbappe porque es la primera vez que Raphinha juega como número nueve, mientras que Mbappe lleva jugando como número nueve y marcando goles con regularidad desde hace casi 10 años.
“Sin embargo, da la sensación de que todo lo que hace Mbappe en el campo es para sí mismo, mientras que con Raphinha sientes que todo lo que hace es para el equipo. Ese es el problema. Cuando Mbappe dice que quiere ganar el Balón de Oro, eso lo dice todo. Esa es mi preocupación. Nunca deberías hablar así del Balón de Oro. Salir en los medios para expresar su deseo y su voluntad de ganar el Balón de Oro es molesto porque da la razón a sus críticos.
"Ellos creen que es egoísta, y él lo está demostrando. El Real Madrid no está jugando bien ni ganando partidos, y sin embargo él está hablando del Balón de Oro. No, primero empieza a ganar partidos y a marcar goles con tu equipo.
"Expresa que quieres ganar LaLiga y la Champions League. Deja de hablar del Balón de Oro, no es importante. Puede que la gente diga que tengo envidia porque yo no gané el Balón de Oro, pero estoy bien. Le tengo cariño a Kylian Mbappe, pero a veces, cuando habla con los medios, no le viene bien a su imagen.”
¿Puede el Real Madrid convertirse en aspirante a la Champions League?
Si Mbappe quiere ganar algún día un Balón de Oro que se le resiste, puede que necesite conquistar la Champions League para reforzar esa candidatura. Mientras tanto, ha tenido que ver desde la distancia cómo su antiguo club, el Paris Saint-Germain, ha enlazado dos títulos consecutivos en ese apartado.
El Real Madrid, que ahora trabaja bajo las órdenes del regreso del ‘Special One’, Jose Mourinho, no ha terminado de convencer en este arranque de la temporada 2026-27. Teniendo eso en cuenta, puede que la 16ª Copa de Europa sea un objetivo difícil de alcanzar para el Real Madrid.
Leboeuf añadió: “Sobre el Real Madrid en la Champions League, es demasiado pronto para decirlo. Hemos visto al Paris Saint-Germain sufrir al inicio de la temporada en la Ligue 1 y en la Champions League durante los dos últimos años, para luego despertar hacia diciembre y dominar a todo el mundo.
“Ojalá Mourinho encuentre la solución para hacer mejor al equipo. El fin de semana, en el derbi, no entendí cómo el Atlético de Madrid acabó el partido con 11 jugadores y el Real Madrid con 10. Entiendo por qué expulsaron a su jugador, pero hubo dos faltas del Atlético de Madrid merecedoras de tarjeta roja. Estoy de acuerdo con Mourinho, ni siquiera hace falta una rueda de prensa posterior al partido, basta con enseñar las imágenes y eso lo dice todo.
“Los árbitros del VAR en Inglaterra, Francia y España tienen que despertar porque no está funcionando. Sabíamos cuando llegó Mourinho que haría falta tiempo para asentarse, y todavía no sabemos si va a funcionar. Con los egos en el vestuario y la mentalidad de los jugadores, incluso para alguien con un carácter fuerte como Mourinho, va a ser muy difícil arreglar lo que está yendo mal en el Real Madrid.
“El Barcelona tiene una cultura de jugar juntos que existe desde Johan Cruyff o incluso antes. Durante 50 o 60 años en el Barcelona, el principio principal ha sido jugar juntos, pese a tener talento individual. [Pep] Guardiola mantuvo eso, [Ronald] Koeman mantuvo eso, y Hansi Flick hace eso ahora. Aunque no se centren tanto en defender, marcan tantos goles que es imposible hacerles frente. Es un juego bonito y entretenido.
“Sabemos que Mourinho quiere jugar con un estilo diferente. Cuando volvió en 2013, cambió la mentalidad e hizo que el Real Madrid ganara siendo duro y agresivo, algo aceptable en el fútbol.
“Hace falta tiempo para volver a esa mentalidad, y no sé si Mourinho es capaz de repetir lo que hizo en 2013. Ojalá pueda hacerlo por él, por el Real Madrid y por la afición. Pero tengo mis dudas por la actual generación de jugadores que tiene, ya que es difícil cambiar esa mentalidad egoísta”.
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Mbappe trabajando con Mourinho en el Santiago Bernabéu
El Real ya ha dejado escapar seis puntos, fruto de dos derrotas, en siete jornadas de La Liga esta temporada, lo que le deja a seis de su impecable rival en lo más alto de la tabla, el Barcelona. Está claro que Mourinho tiene trabajo por delante en el Santiago Bernabéu.
Mbappé tendrá un papel destacado en sus planes, junto a futbolistas como Vinicius Junior y Jude Bellingham, pero está por ver si el enigmático portugués puede ayudar a convertir a su temible delantero francés en un ganador del Balón de Oro.
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