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«Nunca habla»: cómo Bryan Mbeumo superó el mayor obstáculo de su fichaje por el Manchester United y se convirtió en una ganga de 71 millones de libras para los Red Devils
El historial de Mbeumo: goles y partidos con el Manchester United
Es una suma considerable, pero se ha presentado este fichaje como una auténtica ganga. El United sabía lo que estaba consiguiendo al rascarse el bolsillo por Mbeumo, tras haberle visto alcanzar la marca de los 20 goles con el Brentford durante su última temporada en el oeste de Londres.
Ruben Amorim y Michael Carrick aprovecharon su velocidad, su creatividad y su puntería. El potente delantero de 26 años marcó 12 goles en 34 partidos con los Red Devils.
Además, contribuyó a que el equipo acabara tercero, lo que garantiza la vuelta a la Liga de Campeones la próxima temporada. Ese logro, sumado a los ingresos que genera la máxima competición europea, ya justifica la inversión y la confianza depositada en él.
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Un fichaje acertado: ¿Quién fue el mejor fichaje del Manchester United en la temporada 2025-26?
Al ser preguntado sobre si su compatriota podría considerarse el fichaje más acertado del United en los últimos 12 meses, el excentrocampista de los «Red Devils» Djemba-Djemba —en declaraciones a World Cup Betting— declaró a GOAL: «Bryan Mbeumo ha aprendido muy rápido. Llevaba ya cuatro o cinco años en la Premier League antes de fichar por el Manchester United; es un buen tipo, un gran jugador y una excelente persona.
Es un chico tranquilo, apenas habla, solo quiere jugar y correr por sus compañeros. Lo ha hecho muy bien, es un fichaje excelente para el Manchester United y espero que se quede mucho tiempo».
Los mayores retos de mudarse a Old Trafford
Mbeumo no se ha dejado intimidar por los focos de la Premier League y se ha adaptado rápido a una de las aficiones más exigentes.
Al preguntarle por el mayor desafío al que se enfrenta un jugador que ficha por el United, Djemba-Djemba —que llegó a Manchester en 2003 junto a Cristiano Ronaldo— dijo: «El mayor reto es… En Francia, el Nantes era un equipo de mitad de tabla; cuando llegas a un grande, el desafío es enorme: hay estrellas y debes jugar y ganar ya. Hoy un jugador de 17 años puede debutar muy rápido; hace 20 años era difícil.
Hoy puedes tener a un jugador de 17 años muy rápido que llega al primer equipo enseguida. Hace veinte años era difícil. Antes podías tener uno o dos casos, como cuando llegó [Wayne] Rooney con 16 años; era raro, pero ahora es común: a los 16 o 17 ya juegan.
Mentalmente tienes que ser fuerte, tener habilidades y concentrarte, pues no es fácil. Hoy el entorno cambia rápido —como lo mostró [Marcus] Rashford hace unos años—.
Cuando llegas a un gran club, debes concentrarte, estar atento a todo y tomarte tu tiempo. Mbeumo lo logró, lo hizo muy bien».
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Contrato de Mbeumo: el delantero, listo para la nueva temporada de la Premier League
Mbeumo tiene contrato hasta 2030, así que podrá consolidar su legado ante una afición que ya lo adora.
Como Camerún no se clasificó para el Mundial 2026, el veloz extremo llegará en óptimas condiciones al inicio de la Premier, cuando el United visite al recién ascendido Hull City en la primera jornada.