«Nunca habla»: cómo Bryan Mbeumo superó el mayor obstáculo de su fichaje por el Manchester United y se convirtió en una ganga de 71 millones de libras para los Red Devils

Es una suma considerable, pero se ha presentado este fichaje como una auténtica ganga. El United sabía lo que estaba consiguiendo al rascarse el bolsillo por Mbeumo, tras haberle visto alcanzar la marca de los 20 goles con el Brentford durante su última temporada en el oeste de Londres.

Ruben Amorim y Michael Carrick aprovecharon su velocidad, su creatividad y su puntería. El potente delantero de 26 años marcó 12 goles en 34 partidos con los Red Devils.

Además, contribuyó a que el equipo acabara tercero, lo que garantiza la vuelta a la Liga de Campeones la próxima temporada. Ese logro, sumado a los ingresos que genera la máxima competición europea, ya justifica la inversión y la confianza depositada en él.