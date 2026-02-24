Getty Images Sport
«Nunca había olido un aliento tan malo»: Ivan Toney critica a su rival de la Liga Profesional Saudí, que intentó besarle en el último partido del Al-Ahli
El extraño conflicto «higiénico» de Toney
El incidente ocurrió durante una tensa victoria por 1-0 del Al-Ahli, un resultado que se aseguró gracias a un gol del excentrocampista del Barcelona y del AC Milan Franck Kessie. Toney jugó los 90 minutos completos y fue una amenaza constante durante todo el partido, pero fue su interacción con Jamal Harkass, del Damac, lo que acaparó los titulares. Después de que se anulara un gol del Damac en los últimos minutos tras una larga revisión del VAR, la tensión se desbordó en el campo, lo que llevó a un enfrentamiento cara a cara entre el delantero del Al-Ahli y el frustrado defensa marroquí.
Un enfrentamiento sin igual
Cuando el partido llegaba a su frenético final, Harkass pareció perder los nervios, acercándose a Toney y haciendo gestos repetidamente como si intentara besar al delantero. El defensa también presionó su frente contra la de Toney en una muestra de agresividad que rayaba en lo surrealista. Toney, que nunca rehúye una confrontación, se mantuvo firme y celebró de forma provocativa frente al jugador del Damac una vez que el pitido final confirmó los tres puntos para su equipo. Las imágenes de la extraña abrazo entre ambos rápidamente circularon por Internet, lo que provocó una oleada de preguntas por parte de los aficionados.
Toney no tardó en dar su versión de los hechos, y recurrió a X para ofrecer una crítica mordaz del encuentro. En respuesta a un vídeo del incidente, el delantero de 29 años publicó un emoji de vómitos junto con un mensaje que no dejaba nada a la imaginación. «Nunca había olido un aliento tan malo», escribió Toney, criticando públicamente a Harkass. La contundente publicación sirvió como colofón a una tarde tan productiva como peculiar para la estrella inglesa.
Toney lidera la tabla de goleadores de Arabia Saudí
A pesar de las distracciones fuera del campo y las extrañas payasadas de sus oponentes, las actuaciones de Toney en el terreno de juego siguen siendo las que hablan por sí solas. El delantero se ha adaptado a la perfección a la vida en Arabia Saudí, convirtiéndose en uno de los atacantes más temidos de la división. Actualmente suma la increíble cifra de 23 goles en solo 22 partidos esta temporada, un rendimiento que le ha situado en lo más alto de la clasificación de la Bota de Oro. Su precisión ha sido la fuerza motriz que ha impulsado al Al-Ahli a subir puestos en la tabla, en su intento por competir con los grandes equipos de la liga.
La prolífica producción goleadora de Toney le ha llevado a eclipsar a algunos de los nombres más importantes del fútbol mundial que también han dado el salto a la Liga Profesional Saudí. Actualmente, el tercer puesto en la clasificación de goleadores lo ocupa Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, que ha marcado 20 goles en 20 partidos con el Al-Nassr. El hecho de que Toney mantenga un promedio de goles por partido superior al de la leyenda portuguesa pone de relieve lo eficaz que ha sido desde que dejó atrás la Premier League el verano pasado.
El mensaje de Toney a Tuchel: elígeme.
La sensacional forma de Toney en Arabia Saudí puede estar volviéndose imposible de ignorar para el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, a medida que se acerca el Mundial. Aunque algunos críticos cuestionaron si alejarse de Europa perjudicaría sus perspectivas internacionales, su gran volumen de goles sugiere que sigue siendo uno de los delanteros más fiables del país. Si continúa con su trayectoria actual, Toney tendrá muchas posibilidades de conseguir un puesto en el once inicial de la selección inglesa para el torneo más importante del verano.
Por ahora, el Al-Ahli estará encantado con su inversión, ya que busca aprovechar esta última victoria para seguir escalando posiciones en la clasificación de la Liga Profesional Saudí. Toney sigue siendo el eje central de su ataque y un imán para la atención, ya sea por sus goles o por sus acaloradas discusiones con los rivales. Tras este último incidente, los defensas de toda la liga se lo pensarán dos veces antes de acercarse demasiado al delantero, aunque solo sea para evitar convertirse en el protagonista de su próxima publicación viral en las redes sociales.
