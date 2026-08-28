En The Obi One Podcast, el exganador de la Premier League Obi Mikel hizo una valoración despiadada de la situación de Maguire en Old Trafford. «Cuando tu mejor central es Harry Maguire, tienes un problema», afirmó. «Harry Maguire nunca fue un jugador del Manchester United, nunca encajó en el sistema ni en el club.

»El hecho de que haya conseguido seguir allí durante siete, ocho temporadas es increíble. ¿Cómo ha pasado eso? No lo entiendo, y sigue ahí, y es el defensa número uno. Eso es un problema».

Mikel fue especialmente crítico con la conciencia situacional de Maguire durante la derrota ante el Hull. Señaló un momento extraño en el primer gol y dijo: «En el primer gol, estaba agarrando a su propio compañero e impidiéndole ir a defender al tipo que estaba marcando. ¿Qué estaba haciendo? No tengo ni idea.

»Tienen a Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro; tienen jugadores ahí. Pero no sé por qué sigue siendo titular. ¿Sirve para ser un jugador de plantilla por su experiencia? Sí. Pero no para ser titular, no para ser tu central número uno.

»Es lento con el balón; la toca theree o cuatro veces antes de soltarla. No sabe qué hacer con el balón, está confundido cuando lo tiene. Un central necesita mover el balón más rápido, pero Maguire no sabe hacerlo con la suficiente rapidez ni conseguir que el equipo juegue al ritmo adecuado».



