Nunca ha jugado en el FC Bayern de Múnich. Michael Olise podría asumir un nuevo papel en la selección francesa en el Mundial

Para Olise, esta decisión cumpliría un deseo personal: en una reciente entrevista afirmó que su posición natural es el centro del campo.

En el debut mundialista ante Senegal (3-1), Didier Deschamps lo comprobó: cuando Olise pasó de la banda al centro del campo, brilló con dos asistencias.

«Aquí tengo más libertad; es la posición en la que jugaba de juvenil y en la que me siento más cómodo», reconoció recientemente.