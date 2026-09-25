«Nunca es agradable perder»: Ethan Ampadu insiste en que Gales puede hacer «un poco más» tras la derrota en la Nations League ante Portugal

La derrota por la mínima amplió a cinco partidos internacionales en 2026 la racha sin victorias de Gales. En declaraciones a BBC Sport tras el pitido final, el capitán del Leeds United, Ampadu, admitió: "Sabíamos que iba a ser un partido duro contra un rival muy bueno, con mucha calidad, algo que demostraron por momentos.

"Sabíamos que íbamos a tener que sufrir, pero queríamos venir aquí y lanzar un verdadero mensaje, causar un impacto. Queríamos mostrar lo que podemos hacer con el balón, y por momentos lo hicimos. Pero podemos hacer un poco más".

Al reflexionar sobre la resistencia de su equipo y su empuje final, añadió: "Siempre vamos a trabajar duro, como hemos demostrado a lo largo de muchísimos años. Hubo un par de ocasiones al final en las que quizá podríamos haber marcado un gol, y eso habría dejado una sensación mejor. Nunca es agradable perder".