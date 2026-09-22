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«¡Nunca eres demasiado mayor!»: el portero del Como, de 31 años, pulveriza un récord de Francia de 50 años tras la sorprendente llamada de Zidane
Un sustituto de última hora hace historia en el fútbol francés con 50 años
El portero del Como Jean Butez recibió una sorprendente primera convocatoria con la selección francesa a los 31 años y tres meses. Su inclusión de última hora se produjo después de que el guardameta del RC Lens Robin Risser se retirara de la convocatoria por problemas físicos tras las consultas entre los servicios médicos.
Butez se convierte en el jugador de más edad en recibir su primera convocatoria con Francia desde Gerard Farison en 1976.
La llamada de última hora culmina un recorrido extraordinario para el exguardameta del Lille, el Mouscron y el Royal Antwerp.
- ABACAPRESS
Un mensaje de texto al aterrizar el avión sella la llamada soñada de Zidane
En declaraciones tras su llegada a la sede del CNF Clairefontaine, Butez reveló el surrealista momento en el que descubrió su inclusión en la convocatoria de Zinedine Zidane. El guardameta recibió la noticia justo al aterrizar de un partido a domicilio junto a su compañero en el Como Lucas Da Cunha.
Butez mostró su apoyo al lesionado Risser mientras asumía con ilusión su inesperada oportunidad al más alto nivel.
«Volvíamos de un partido fuera de casa, especialmente con Lucas. El mensaje al aterrizar fue bonito», explicó Butez. «Vi esa estadística, está bastante bien que sea yo quien haya batido ese récord. Pero nunca se es demasiado mayor para recibir la primera convocatoria. Obviamente, no me lo esperaba».
Butez se entrena con Barthez antes del maratón de la Nations League
Butez completó su primer entrenamiento con Francia bajo la dirección del recién nombrado entrenador de porteros Fabien Barthez. El jugador, de 31 años, aporta una amplia experiencia al primer nivel al grupo, después de ayudar de forma memorable al Royal Antwerp a lograr un triplete nacional en 2023 con 27 porterías a cero.
Expresó su absoluta satisfacción por descubrir el ambiente de la selección nacional junto a la élite de jugadores de Europa.
«Ahora estoy aquí para reemplazarle y descubrir un poco este mundo, este grupo», añadió Butez. «Y soy el más feliz».
- PRESSE SPORTS
Francia se prepara para cuatro partidos en once días
Butez se incorpora a la selección nacional antes de una exigente campaña de la UEFA Nations League, con cuatro partidos en solo once días. Francia se enfrentará a Turquía, Italia y disputará un doble duelo contra Bélgica durante esta intensa ventana internacional.
El portero del Como aportará una profundidad vital y competencia de cara al próximo calendario de partidos.
La selección de Zidane busca arrancar su campaña en la Nations League con buenas actuaciones.
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