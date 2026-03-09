«Nunca digas nunca»: por qué podría producirse el regreso de Jürgen Klopp al Liverpool, ya que el héroe de Anfield afirma que el fútbol «extraña» al carismático entrenador alemán

Klopp dirigió 491 partidos como entrenador del Liverpool entre octubre de 2015 y mayo de 2024. Ganó 299 de esos encuentros, logrando títulos de la Premier League y la Champions League. La decisión de dimitir se tomó antes de que finalizara su contrato con los Reds.

Después de haber invertido tanto, tanto física como emocionalmente, el técnico de 58 años sintió que había llegado el momento de tomarse un descanso y alejarse del estrés que supone entrenar a un club. Ahora ocupa el cargo de director global de fútbol de Red Bull.

Varios informes sugieren que Klopp podría haber vuelto a contagiarse del gusanillo del entrenamiento, a pesar de que él mismo afirma regularmente que no tiene planes inmediatos de volver al banquillo. La oferta adecuada podría hacer que se relajara esa postura.

Se ha hablado de que el Real Madrid podría intentar fichar al exentrenador del Borussia Dortmund, ya que busca un sucesor permanente para Xabi Alonso, mientras que el Liverpool siempre tirará de las fibras sentimentales de un hombre que llevó el «fútbol heavy metal» a Inglaterra.