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¡Nunca des por perdido a Cristiano Ronaldo! El mejor jugador portugués de la historia se convierte en el primer hombre en marcar en seis fases finales del Mundial
Un momento histórico para el GOAT
Nadie detiene a Cristiano Ronaldo. Con su gol ante Uzbekistán, se convirtió en el primer futbolista que marca en seis Copas del Mundo distintas, superando en esta estadística a Lionel Messi.
Su certero remate en el minuto seis calló a quienes dudaban de su vigencia y recordó que, a sus 39 años, el apetito goleador del astro del Al-Nassr sigue intacto.
Acallar al creciente grupo de críticos
Antes del partido, la opinión sobre el capitán de Portugal era muy negativa: llevaba 10 encuentros en grandes torneos sin marcar y algunos pedían a Roberto Martínez que prescindiera de él.
Se criticaba su escasa participación en la construcción del juego y un «xG tras el disparo» decreciente, señales de declive. Pero la capacidad de Ronaldo para decidir cuando el mundo le observa sigue siendo su mayor fortaleza.
Martínez apoya a su capitán
Pese a las críticas previas al partido, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, ratificó su confianza en el jugador de 41 años. Rechazó la idea de que el equipo funcionaría mejor sin su máximo goleador y afirmó que la presencia de Ronaldo aporta ventajas tácticas que van más allá de toques o distancias recorridas en el último tercio.
«No tiene sentido dejar fuera al mejor goleador del fútbol mundial en un partido en el que necesitas goles», afirmó Martínez. «Para nosotros, en momentos como este, la experiencia de Cristiano en el área es importante. Cómo atrae a los defensas y el espacio que genera son clave. Cada jugador aporta algo distinto, y si necesitas goles, Cristiano es imprescindible».
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Una misión que hay que ganar sí o sí en Texas
A pocos días del viaje a Texas, los europeos sienten la presión de ganar para avanzar a las eliminatorias. El plantel sabe que su partido contra la República Democrática del Congo fue inferior al nivel esperado de un equipo con jugadores como Bruno Fernandes y Bernardo Silva.
El lateral João Cancelo compartió esa preocupación y exigió mejorar en el último tercio: «No creamos ocasiones, y eso no es normal en un equipo como el nuestro. Tenemos jugadores de gran calidad, de los mejores del mundo, y debemos demostrarlo en el campo. Mañana solo cuenta ganar. No tenemos margen de error».
Portugal salió con fuerza ante Uzbekistán: Nuno Mendes abrió el marcador de tiro libre en el 17’ y, seis minutos antes del descanso, Ronaldo marcó su segundo gol, el décimo en Mundiales, superando a Eusebio.