A pocos días del viaje a Texas, los europeos sienten la presión de ganar para avanzar a las eliminatorias. El plantel sabe que su partido contra la República Democrática del Congo fue inferior al nivel esperado de un equipo con jugadores como Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

El lateral João Cancelo compartió esa preocupación y exigió mejorar en el último tercio: «No creamos ocasiones, y eso no es normal en un equipo como el nuestro. Tenemos jugadores de gran calidad, de los mejores del mundo, y debemos demostrarlo en el campo. Mañana solo cuenta ganar. No tenemos margen de error».

Portugal salió con fuerza ante Uzbekistán: Nuno Mendes abrió el marcador de tiro libre en el 17’ y, seis minutos antes del descanso, Ronaldo marcó su segundo gol, el décimo en Mundiales, superando a Eusebio.