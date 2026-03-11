Dos goles, una asistencia y más jugadas peligrosas de las que se pueden contar: Michael Olise fue nombrado merecidamente jugador del partido tras la goleada por 6-1 del FC Bayern al Atalanta Bergamo. Para el introvertido francés, esto tuvo la desagradable consecuencia de tener que realizar numerosas apariciones públicas. No hay nada que le resulte más desagradable.
¡Nunca antes lo había conseguido! Michael Olise logra una primicia en el FC Bayern
En las fotosobligatorias del mejor jugador del partido, Olise parece como si le hubieran entregado una pila de platos sucios en lugar del trofeo de plata, pidiéndole que los lavara. Para colmo, después lo enviaron a una entrevista con la cadena inglesa CBS.
¿Balón de Oro? Michael Olise: «Primero los trofeos»
Los legendarios expertos Jamie Carragher, Thierry Henry y Micah Richards le dieron la bienvenida con aplausos y gritos de «¡Michael! ¡Michael!». Olise sonrió. Richards consiguió entonces lo que el trofeo no había logrado: hizo reír a Olise al contar en público que se lo había encontrado recientemente en un restaurante. («No hizo nada malo, solo disfrutó de una buena comida»).
Quienes esperaban una entrevista caprichosa debido a esta recepción triunfal y la simpática anécdota se llevaron una decepción. Olise respondió con su habitual monosilabismo. Sin embargo, se apreció un ligero progreso en comparación con una entrevista televisiva durante su etapa en el Crystal Palace, que se hizo viral como «la peor entrevista de todos los tiempos». O con una entrevista poco después de su llegada a Múnich, cuando su compañero Jamal Musiala tuvo que responder a todas las preguntas por Olise.
En cualquier caso, esta vez el jugador de 24 años declaró que «como club, el objetivo del Bayern es ganarlo todo». ¿Y qué hay de sus posibilidades de ganar el Balón de Oro? «No me centro en eso. La temporada aún es larga. Si ocurre, estaría bien. Pero primero los trofeos».
Nadie en Europa da más asistencias que Michael Olise.
En cualquier caso, sus estadísticas sitúan automáticamente a Olise entre los candidatos al Balón de Oro. En 37 partidos, el extremo derecho ya ha sumado 41 puntos: 15 goles y 26 asistencias, ningún jugador de las cinco grandes ligas europeas ha dado más pases de gol. A Olise le faltan ahora tres puntos para superar los 43 que consiguió en su primera temporada en el FC Bayern.
A pesar de estas impresionantes cifras, Olise logró una novedad con su doblete en Bérgamo: marcó por primera vez en un partido realmente importante de la Liga de Campeones con el FC Bayern. La temporada pasada no marcó ningún gol ni en la fase de liga contra el FC Barcelona y el París Saint-Germain, ni en los duelos eliminatorios contra el Bayer Leverkusen y el Inter de Milán. Esta temporada solo había marcado contra el Pafos, pero no contra el Chelsea, el PSG o el Arsenal.
Otra estadística completó la magnífica actuación de Olise contra el Atalanta: además de sus dos goles, su asistencia y sus mejores marcas en prácticamente todos los indicadores para un jugador ofensivo, también registró el mayor número de balones recuperados por parte del FC Bayern (8).
Vincent Kompany compara a Michael Olise con Kevin De Bruyne
El entrenador Vincent Kompany destacó explícitamente la actitud de Olise en la rueda de prensa posterior: «Ha llegado aquí con una mentalidad que le da la oportunidad de convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. Trabaja con mucho amor por el detalle».
En realidad, «no quiero comparar a los jugadores entre sí, porque todos son diferentes», añadió Kompany, pero lo hizo para celebrar el gran día, y eligió a un candidato sorprendente: «He jugado con Kevin De Bruyne y he seguido su trayectoria desde que era un talento hasta convertirse en una superestrella. Al igual que Michael, él también tenía esa atención al detalle». Kompany y De Bruyne jugaron juntos durante mucho tiempo en el Manchester City y en la selección belga.
Olise, amante de los detalles, sabía, por supuesto, que en Bérgamo corría el riesgo de ser sancionado con una tarjeta amarilla. Así que, en los últimos minutos, retrasó un saque de esquina hasta que el árbitro Espen Eskas le amonestó. Si el caso no tiene consecuencias legales en el ámbito deportivo, Olise solo se perderá el partido de vuelta de octavos de final contra el Bergamo y volverá a estar disponible para los cuartos de final contra el Real Madrid o el Manchester City.