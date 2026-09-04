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«¡Nunca ahoguéis los sueños!»: Gian Piero Gasperini responde al debate sobre el Scudetto de la Roma tras un explosivo inicio de temporada
Gasperini aborda el debate sobre el título de la Roma
Gasperini ha abordado el optimismo de su equipo al inicio de la temporada tras un arranque alentador en la Serie A. En declaraciones a La Gazzetta dello Sport, el técnico reflexionó sobre la creciente ilusión en torno al club, las ambiciones dentro del vestuario y su relación con la afición. El ambiente en la capital ha mejorado gracias a los primeros resultados, lo que ha llevado a los miembros de la plantilla a hablar de objetivos ambiciosos. Sin embargo, Gasperini quiso equilibrar este impulso inicial con una visión realista sobre la larga temporada que queda por delante.
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Equilibrando los sueños de conquistar un título con la dura realidad
Gasperini respondió específicamente a los comentarios de Bryan Cristante y Lorenzo Pellegrini, que ambos hablaron de grandes objetivos y de la posibilidad de una celebración por el campeonato en el Circo Massimo. Al referirse a esas ambiciones de Scudetto, el veterano entrenador insistió en que, aunque la ambición es saludable, el enfoque debe seguir asentado en el trabajo diario.
«Nunca hay que frenar los sueños», dijo Gasperini. «Lo importante es saber que, cuando suena el despertador, la realidad es otra. Luego, si vives la realidad de la manera adecuada, incluso puedes hacer que coincida con los sueños. Pero estas no son conversaciones para principios de septiembre».
Elogios para los aficionados más veteranos de la Roma
Además de gestionar las expectativas en el vestuario, Gasperini ofreció una visión detallada del ambiente que se vive en toda la capital y de su conexión con la afición. Elogió a los aficionados por sus conocimientos futbolísticos y señaló que su entusiasmo se basa en la experiencia.
«La pasión siempre estuvo ahí, ahora veo entusiasmo, pero maduro, consciente», explicó Gasperini. «Más de lo que cree la gente de fuera de Roma. No se engaña fácilmente a los aficionados de la Roma.
«Han tenido grandes campeones, grandes equipos. Saben de fútbol. Hoy son aficionados satisfechos. Es mi gran gratificación, verlos satisfechos».
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El foco se desplaza hacia su exclub, el Atalanta
La amplia valoración del entrenador llega mientras la Roma se prepara para una prueba importante contra el Atalanta, el antiguo club de Gasperini. El próximo partido representa un hito crucial para poner a prueba las credenciales iniciales del equipo.
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