Gasperini respondió específicamente a los comentarios de Bryan Cristante y Lorenzo Pellegrini, que ambos hablaron de grandes objetivos y de la posibilidad de una celebración por el campeonato en el Circo Massimo. Al referirse a esas ambiciones de Scudetto, el veterano entrenador insistió en que, aunque la ambición es saludable, el enfoque debe seguir asentado en el trabajo diario.

«Nunca hay que frenar los sueños», dijo Gasperini. «Lo importante es saber que, cuando suena el despertador, la realidad es otra. Luego, si vives la realidad de la manera adecuada, incluso puedes hacer que coincida con los sueños. Pero estas no son conversaciones para principios de septiembre».