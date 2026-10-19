Adrienne Rabiot es el mejor jugador del Milan en este momento. El francés, pese a incorporarse tarde en verano debido a su participación en el Mundial, tardó poco en ponerse a punto y se convirtió desde el primer momento en uno de los pilares del equipo de Amorim.

Ya el año pasado, a decir verdad, Rabiot estaba siempre entre los jugadores más importantes del Milan, después de que Allegri insistiera en su fichaje.

Una historia que se está repitiendo, pese a que el cambio de entrenador había suscitado algunas dudas, aunque muy leves, sobre si mantendría su rendimiento. Las cifras, sin embargo, están demostrando que el centrocampista francés es demasiado importante para este Milan.







