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FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP
Matteo Occhiuto
Traducido por

Números de locura, renovación prioritaria: ahora el objetivo del Milan es renovar a Rabiot

Serie A
AC Milán
A. Rabiot

Inicio de temporada de récord para el francés, con 4 goles y 4 asistencias. Ya es una pieza clave del centro del campo de Amorim y un líder del vestuario: el club busca asegurar su continuidad hasta 2030.

Adrienne Rabiot es el mejor jugador del Milan en este momento. El francés, pese a incorporarse tarde en verano debido a su participación en el Mundial, tardó poco en ponerse a punto y se convirtió desde el primer momento en uno de los pilares del equipo de Amorim.

Ya el año pasado, a decir verdad, Rabiot estaba siempre entre los jugadores más importantes del Milan, después de que Allegri insistiera en su fichaje. 

Una historia que se está repitiendo, pese a que el cambio de entrenador había suscitado algunas dudas, aunque muy leves, sobre si mantendría su rendimiento. Las cifras, sin embargo, están demostrando que el centrocampista francés es demasiado importante para este Milan. 



  • Rabiot MilanGetty Images

    ¿EL MEJOR RABIOT DE TODOS LOS TIEMPOS?

    Empecemos por las cifras. Rabiot ha jugado 9 partidos entre la liga y la Europa League: sus estadísticas registran 4 goles y 4 asistencias. En la práctica, en casi todos los partidos que ha disputado (y el exjugador de la Juventus ha salido desde el banquillo en 3 de los 9) ha participado en un gol. Es la máxima expresión de una superioridad técnica y física que no tiene igual en la Serie A. Rabiot es el compañero perfecto para Modric por su despliegue físico, su capacidad para elegir cuándo incorporarse al ataque y su juego en campo rival. Pero Adrienne no está destacando solo en el aspecto técnico.

  • AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    LÍDER TÉCNICO, PERO NO SOLO ESO

    Rabiot, de hecho, está demostrando ser un líder tanto por su calidad técnica como por su carácter. Fue él quien, tras el partido contra el Atalanta, reprendió a sus compañeros y señaló que el Milan no puede permitirse ciertas desconexiones. 

    Hicimos una primera parte magnífica, pero, curiosamente, en la segunda perdimos el hilo del partido. Es un problema: si haces una primera mitad a este nivel, no puedes hacer una segunda parte así. Hicimos muchos cambios, pero creo que los que entran tienen que aportar más y entrar bien en el partido. En cualquier caso, son 3 puntos importantísimos y estamos contentos

    Palabras bastante duras, pero que ponen de manifiesto hasta qué punto Rabiot ha cambiado la mentalidad de un club que debe disputar cada partido para ganarlo. 

  • Rabiot MilanGetty Images

    EL CONTRATO DE RABIOT: VENCE EN 2028, PERO…

    Uno de los temas ahora es su futuro. Dejémoslo claro desde el principio: su contrato vence en 2028, con una opción que podría extenderlo hasta 2029. Sin embargo, el Milan ya piensa en una renovación para prolongar su vínculo con el club al menos hasta 2030, cuando Rabiot tendrá, de hecho, 35 años. 

    Una muestra de confianza en un jugador que ha cambiado de equipo a menudo, pero que quizá haya encontrado su destino definitivo. 

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  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    NEGOCIACIÓN PREVISTA

    Por eso, ahora, el club de Gerry Cardinale tiene sobre la mesa la idea de prolongar el vínculo con Rabiot cuanto antes. Ya ha habido algunos contactos y su sueldo actual ronda los 5 millones de euros, uno de los más altos del Milan. El acuerdo podría alcanzarse fácilmente, incluso antes de fin de año: el Milan quiere blindar a su líder en el centro del campo y en el vestuario. 

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