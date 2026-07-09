Según Sky, el fichaje del internacional suizo por el Newcastle United está casi cerrado.
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Nuevo traspaso récord: la revelación del Mundial, Johan Manzambi, deja el SC Freiburg
Según estas informaciones, solo quedarían por aclarar los últimos detalles antes de que el traspaso pudiera hacerse efectivo. Ambos clubes habrían acordado una cantidad de traspaso de 60 millones de euros, lo que convertiría a Manzambi en la venta más cara de la historia del equipo de Friburgo.
Hasta ahora, Kevin Schade y Merlin Röhl compartían el récord tras fichar por el Brentford y el Everton, respectivamente.
Los rumores de su fichaje por los Magpies se habían multiplicado en los últimos días. En el Newcastle se espera que el joven de 20 años siga los pasos de Sandro Tonali, vendido al Tottenham por más de 100 millones de euros.
En Friburgo, su contrato vencía en 2030 y no tenía cláusula de rescisión, así que sus actuaciones en el Mundial beneficiaron al Sportclub.
- AFP
Johan Manzambi destaca con la selección suiza en el Mundial 2026
En el torneo disputado en EE. UU., Canadá y México, este jugador de 20 años brilló con la selección suiza. En el segundo partido de grupo ante Bosnia, entró en el 71’ y marcó un doblete en los minutos finales.
En el cierre de la fase de grupos ante Canadá, debutó como titular y respondió con un gol y una asistencia. También aportó una asistencia en dieciseisavos contra Argelia.
Tras ganar 4-3 en los penaltis a Colombia —Manzambi se perdió el partido por una lesión de rodilla—, Suiza alcanzó los cuartos. En la noche del domingo al lunes (3:00, hora alemana) se medirá a la campeona del mundo, Argentina.
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