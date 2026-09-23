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Nuevo San Siro: los costes exactos, el render y la posibilidad de estar entre los estadios elegidos para la Eurocopa 2032

AC Milan
Inter Milán

Los costes detallados de lo que será el nuevo estadio del club en sustitución de San Siro.

Inter y Milan han presentado en el Ayuntamiento "el informe económico de viabilidad" para el nuevo recinto que se levantará en la capital lombarda. El nuevo estadio, cuando esté terminado en 2032valdrá la extraordinaria cifra de 2.149 millones. Los dos equipos calculan que en el mercado generará 418 millones gracias al recinto deportivo, pero también a las oficinas, los hoteles y los espacios comerciales. La macrooperación inmobiliaria debería garantizar a los clubes una plusvalía de 265 millones.

Cifras que permitirán a ambos clubes acercarse a la Premier League y a la Bundesliga en términos de ingresos o facturación. O al menos reducir la enorme brecha que se ha acumulado en los últimos 20 años.

  • GRAN CONFIANZA

    Los últimos meses han vivido una importante aceleración burocrática para el proyecto del nuevo San Siro, liderada por la sociedad conjunta Stadio San Siro S.p.A. creada por Inter y Milan. A finales de agosto, los clubes presentaron en Palazzo Marino el plan económico definitivo para todo el «compendio inmobiliario». La propiedad del compendio ya no será del Ayuntamiento. La cifra estimada por la Agencia Tributaria para la compra del área por parte de los equipos es de 175 millones de euros. Milan e Inter continúan, confiados, con el trabajo técnico-burocrático que prepara el terreno para el nuevo y futurista estadio en la ciudad.

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  • CUÁNTO CUESTA EL ESTADIO

    Los documentos consultados por los compañeros de Calcio&Finanza señalan que la construcción del nuevo recinto tendrá un coste de 583,7 millones de euros, cifra que ascenderá a 709,9 millones si se considera también el podio sobre el que se levantará el estadio.

    La ejecución de la obra en su totalidad costará 1.110 millones, distribuidos de la siguiente manera:

    • 583,7 millones de euros para el nuevo estadio;
    • 124,2 millones para el podio;
    • 371,4 millones para el complejo polivalente y la rehabilitación del Meazza;
    • 31,1 millones para el Energy Center y su correspondiente anillo energético.

  • Los costes del compartimento polivalente

    Como se puede deducir de las cifras que acabamos de leer, la transformación de la zona del Meazza tendrá un coste y un impacto importantes e imponentes. Pero, ¿qué incluyen esos 371,4 millones?

    La hipótesis es que 44 millones se destinen a espacios comerciales, otros 33 a un centro comercial agregado rebautizado como Gran Estructura de Venta, 51,3 para los 23.314 metros cuadrados de oficinas y terciario y 44 para los 20.000 metros cuadrados de uso receptivo.

    La partida más importante, desde el punto de vista estrictamente económico/financiero, es la relativa a los boxes y a las plantas subterráneas, de 121,2 millones de euros. Conviene aclarar que se trata de estimaciones, hipótesis, también porque las cifras oficiales se definirán con la posterior planificación y la transformación de la zona que llevará a la refuncionalización del estadio Meazza.

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  • LA NUEVA VIABILIDAD

    Gran atención también a la viabilidad y a las infraestructuras necesarias, con las obras de urbanización primaria estimadas en 57,3 millones de euros y el nuevo Túnel Patroclo de 42,3 millones.

    Sin embargo, a estas cifras hay que añadir los costes de 12,4 millones necesarios para demoler el túnel actual.

  • PARQUE Y COMPENSACIONES

    El plan presentado por Inter y Milan sigue adelante con los 84,7 millones de euros de obras y contribuciones adicionales que están directamente vinculados a la transformación de San Siro.

    Esta cifra también incluye los 6,2 millones para crear una zona de máxima seguridad que servirá al Meazza durante la fase transitoria y 15 millones para la gestión de las obras en el periodo en el que el viejo estadio (solo tras la apertura del nuevo recinto se producirá la deconstrucción parcial del actual Meazza) seguirá siendo utilizado por los dos clubes milaneses, como afirma Calcio&Finanza.

  • La distribución de los costes de la compra de San Siro

    El análisis continúa desglosando los 197,1 millones de euros por la compra del estadio Meazza y de las áreas circundantes: el documento consultado por Calcio&Finanza recoge que 104,1 millones fueron atribuidos a la adquisición del recinto milanés, 86,2 millones a los terrenos y 6,7 a los derechos de edificación.

    Sin embargo, el coste baja a 175,1 millones de euros gracias a las deducciones previstas.

  • COSTES ADICIONALES

    Llegamos ahora a los costes accesorios y a los gastos técnicos valorados en 455,2 millones de euros, de los cuales 178,6 millones corresponden a cargas complementarias, 115,3 a cargas constructivas adicionales, 18,1 a las labores de saneamiento, aproximadamente 4,5 a impuestos y tasas y 2 a comercialización y publicidad.

    También se define una partida de «imprevistos y varios» de 136,8 millones de euros.

  • ¿OPERACIÓN TOTAL? MÁS DE 2.000 MILLONES

    La cifra total asciende a 2.302 millones de euros en costes, que incluyen la construcción del nuevo estadio, la compra de la zona, las distintas obras y todas las cargas financieras.

    El plan económico estima un valor total de toda la operación de 2.567 millones de euros: 418,8 llegarían por la venta de inmuebles y superficies previstas, mientras que al estadio que se construirá se le ha atribuido un valor de 2.149 millones en 2032. Pero estas son simplemente estimaciones preliminares y las distintas cifras podrían cambiar en los próximos años, como informa Calcio&Finanza.

  • OBJETIVO EURO 2032

    El inicio de las obras está previsto en 2027 y su conclusión en 2031, con la inauguración fijada como objetivo para la Eurocopa de 2032. En este momento, sin embargo, no hay certeza de que en la rueda del campeonato europeo esté también el nuevo San Siro que debe construirse mientras tanto. El único camino a seguir es avanzar con el plan, respetando todas las fases al pie de la letra. Está claro que existen variantes incontrolables, trampas previsibles que esquivar, además de la lluvia de recursos destinada a caer sobre el proyecto

  • Avance de octubre

    Inter y Milan están preparados para presentar las columnas vertebrales del proyecto, empezando a alejar el halo de misterio para crear una conciencia de lo que será un giro histórico: ya en octubre está prevista una vista previa de la fachada del nuevo San Siro, incluso antes de que comiencen los trabajos de preparación de la futura obra.

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