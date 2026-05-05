Nuevo revuelo en torno a Antonio Rüdiger en el Real Madrid: se disculpa ante el equipo

Según un reportaje de Miguel Latigo Serrano en Onda Cero, el internacional alemán se habría enfrentado al lateral Álvaro Carreras e incluso le habría dado una bofetada. Sin embargo, esto no es cierto, según ha sabido SPOX por el entorno del jugador: hubo un altercado con un compañero, pero sin agresiones físicas. Además, el incidente ocurrió en febrero, no en abril, y ya se resolvió, según publicó el jugador en Instagram.

The Athletic también mencionó una fuerte discusión con un compañero no identificado, provocada por el jugador de 33 años; el central se disculpó y invitó al plantel y a sus familias a cenar.

No es el primer incidente: tras la vuelta de cuartos de la Champions ante el Bayern, Josip Stanisic criticó su conducta en el campo. Hace semanas, Diego Rico, defensa del Getafe, volvió a criticar la entrada “brutal y peligrosa” de Rüdiger, con la que, según él, «se pasó de la raya»: «Quería partirme la cara».

Estos episodios llegan en plena vigilancia del seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, de cara al Mundial 2026.