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¡Nuevo revés! Tino Livramento, a punto de perderse la convocatoria con Inglaterra tras una nueva lesión en un entrenamiento del Newcastle
Un contratiempo en el entrenamiento arruina el regreso de Inglaterra
El versátil defensa del Newcastle esperaba con ganas volver a representar a su país tras un verano complicado. Un problema en el gemelo ya había acabado antes con sus esperanzas de competir en el Mundial de 2026, y desde su regreso a la convocatoria del Newcastle solo había logrado disputar dos partidos saliendo desde el banquillo.
Sin embargo, el desastre llegó el viernes, cuando Livramento se preparaba para el choque de Premier League del Newcastle contra el Hull. Aunque se esperaba que fuera titular en el equipo de Matthias Jaissle debido al creciente número de lesionados en St James' Park, sufrió un problema no especificado durante la última sesión.
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Matthias Jaissle confirma una resonancia magnética para el defensa
El entrenador del Newcastle, Jaissle, expresó su frustración por la situación, especialmente después de que el jugador de 23 años acabara de regresar a la acción, con un breve cameo de un minuto en el empate 2-2 con el Bournemouth antes de disputar 32 minutos como suplente en la derrota por 4-1 ante el Leeds. El técnico alemán reveló que las molestias aparecieron de forma repentina, sin dejar otra opción a los servicios médicos que enviar al lateral a someterse a más pruebas.
Al hablar de la lesión, Jaissle explicó la situación a los medios: "Sufrió molestias después del entrenamiento. Se someterá a una resonancia magnética, pero eso es todo lo que puedo decir". Pese a su ausencia, el Newcastle logró una victoria por 2-1 sobre el Hull City el sábado, elevando su cuenta a ocho puntos en la Premier League.
Alexander-Arnold recibe un salvavidas con Inglaterra
Independientemente de la situación de Livramento, Trent Alexander-Arnold, del Real Madrid, ya había asegurado su regreso a la selección tras ser incluido en la última convocatoria de Tuchel. El jugador de 27 años fue una ausencia sonada en el Mundial, que siguió desde casa mientras Inglaterra terminaba tercera, pero su sólido inicio de etapa en LaLiga le valió una vuelta oficial. Con tres titularidades con el Real Madrid esta temporada, el ex del Liverpool ya estaba llamado a reforzar el lateral derecho antes del nuevo revés por lesión de Livramento.
Ha sido un largo camino de vuelta para Alexander-Arnold, cuya última aparición con la selección llegó hace más de un año. Su último partido con Inglaterra fue como suplente en una victoria por 1-0 contra Andorra en junio de 2025.
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La próxima prueba de Inglaterra en la Nations League
Inglaterra se prepara para un próximo parón internacional muy cargado, con el equipo de Tuchel programado para disputar cuatro partidos de la UEFA Nations League. Inglaterra recibirá a la campeona del mundo, España, en Wembley el sábado 26 de septiembre, antes de viajar para enfrentarse a la República Checa tres días después, el 29 de septiembre. Después volverá a jugar fuera de casa contra Croacia el 3 de octubre, antes de regresar a casa para recibir a la República Checa en el partido de vuelta el 6 de octubre.
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