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¿Nuevo récord de traspaso? Se espera que Ryan Reynolds y Rob Mac vuelvan a romper la banca en el intento del Wrexham por ascender a la Premier League
Los copropietarios de Hollywood financian su meteórico ascenso.
Los copropietarios de Hollywood siguen financiando un proyecto deportivo extraordinario que ha despertado grandes sueños en el Racecourse Ground. No aportan todo el dinero de su bolsillo: los lucrativos acuerdos comerciales, junto con la galardonada serie documental «Welcome to Wrexham», generan ingresos históricos.
Gracias a ello, el Wrexham puede permitirse ambiciosas campañas de fichajes. Desde la llegada de sus prestigiosos presidentes en 2021, el club ha subido tres categorías consecutivas, dejando la National League para competir ahora en la Championship.
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¿Por qué el Wrexham volverá a batir su récord de traspasos en 2026?
De cara a la temporada 2025-26, los Red Dragons invirtieron en jugadores como Lewis O’Brien, Callum Doyle, Ben Sheaf y Nathan Broadhead, quien, con un coste de 10 millones de libras (14 millones de dólares), se convirtió en su fichaje más caro hasta la fecha.
Es posible que ese récord dure solo un año, pues el exjugador de la Football League y ahora comentarista Don Goodman —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de igaming.com— afirmó que espera que Reynolds y Mac inviertan aún más: «Esa sería mi mejor suposición, porque son ambiciosos. No se puede negar eso, y no se cortan a la hora de hacerlo público.
Son uno de los clubes más ricos en términos de FFP, porque generan mucho a través de otras vías, otras fuentes de ingresos. Y lo más importante es que el entrenador, los jugadores y los propietarios ya tuvieron una temporada en la Championship para ver lo que hace falta, y lo sabrán mejor.
«Su mercado de fichajes de verano será sólido y buscará acabar entre los seis primeros, o incluso mejor».
Cuánto tendrá que gastar el Wrexham en la Premier League
Cuando Wrexham ascienda a la máxima categoría, algo que se considera inminente, se prevé que invierta entre 50 y 70 millones de libras (68-94 millones de dólares) para competir con la élite.
El exdefensa de los Red Dragons, Frank Sinclair, respondió a GOAL al preguntársele si esas cifras deberían ser la norma: «Sí, tendrían que hacerlo. Si tienen la ambición de consolidarse en la Premier League y no ser uno de esos clubes que suben y bajan constantemente.
Se han visto equipos con siglos en la Football League o la Premier que sufren para no ser clubes “yo-yo”. No creo que Wrexham quiera eso, aunque sea rentable.
Pero mi impresión, desde fuera, es que los propietarios quieren competir en la Premier League. No sé cuánto podrán gastar por las restricciones financieras, pero estoy seguro de que invertirán lo necesario y cuentan con el respaldo para intentarlo».
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Aspiraciones de play-off: el Wrexham sigue luchando por terminar entre los seis primeros
El Wrexham podría quedarse a un paso de su cuarto ascenso seguido, lo que sería un récord. A cuatro jornadas del final, el equipo de Phil Parkinson está a cuatro puntos de los play-offs.
La brecha podría acortarse este sábado ante el Stoke en casa, aunque el objetivo se mantendrá incluso si las aspiraciones del equipo se ven ligeramente limitadas.