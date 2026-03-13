¡Nuevo look para la Seleção! Vinicius Jr. y compañía estrenarán la histórica equipación de Jordan Brand en el partido amistoso contra Francia

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha anunciado una asociación histórica con Jordan Brand. Presentada en un evento repleto de estrellas en São Paulo, la nueva equipación visitante marca un cambio con respecto a la tradición al sustituir el logotipo de Nike por la icónica silueta Jumpman de Michael Jordan, fusionando la herencia del fútbol de élite con la realeza mundial de la moda urbana.

La camiseta mantiene la clásica paleta de colores azul y amarillo, pero incorpora el legendario «Elephant Print», una textura sinónimo de las Air Jordan 3 de 1988. Diseñada con la innovación Aero-FIT, la equipación es un 11 % más ligera y significativamente más transpirable, y utiliza residuos textiles 100 % reciclados para combinar el rendimiento de élite con la sostenibilidad medioambiental.