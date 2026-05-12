Nuevo interesado en el delantero del Barcelona: ¿se avecina una gran sorpresa en el mercado de fichajes con Robert Lewandowski?

El delantero siempre se ha mostrado reservado y ha reiterado que aún no ha decidido su futuro. «Esperaré a ver las opciones y elegiré lo mejor para mí y mi familia», afirmó tras la celebración del título del FC Barcelona.

Días después, el jugador de 37 años fue algo más claro ante la cadena polaca Eleven Sports: no descarta jugar en una «liga menor». «Tengo casi 38 años, pero me siento bien y lo estoy considerando», añadió.

Bajo las órdenes de Hansi Flick, ha sido titular con regularidad y ha participado en el once inicial en varias ocasiones. Su rendimiento es notable: 18 goles y cuatro asistencias en 43 partidos y más de 2.200 minutos de juego.