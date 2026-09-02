¡Nuevo giro en la Champions League! Los debutantes llevarán parches especiales en sus camisetas

El fútbol europeo se prepara para un cambio único, ya que la fase de liga de la Champions League está a punto de comenzar la próxima semana. Como novedad para la campaña 2026-27, los jugadores que debuten en la competición llevarán parches especiales en las mangas para distinguirse.

La medida llega como parte de una importante innovación tras la ampliación de la asociación de la UEFA con el gigante del merchandising deportivo Fanatics. Estos parches únicos no son solo un reclamo: tienen un valor significativo para el mercado de los objetos de colección. Una vez que un jugador complete su partido de debut, el parche concreto que haya llevado sobre el césped será recogido y entregado a Topps, la división de cromos de Fanatics, para integrarlo en exclusivos cromos físicos firmados para coleccionistas.