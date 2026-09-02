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¡Nuevo giro en la Champions League! Los debutantes llevarán parches especiales en sus camisetas
La UEFA introduce parches conmemorativos por el debut
El fútbol europeo se prepara para un cambio único, ya que la fase de liga de la Champions League está a punto de comenzar la próxima semana. Como novedad para la campaña 2026-27, los jugadores que debuten en la competición llevarán parches especiales en las mangas para distinguirse.
La medida llega como parte de una importante innovación tras la ampliación de la asociación de la UEFA con el gigante del merchandising deportivo Fanatics. Estos parches únicos no son solo un reclamo: tienen un valor significativo para el mercado de los objetos de colección. Una vez que un jugador complete su partido de debut, el parche concreto que haya llevado sobre el césped será recogido y entregado a Topps, la división de cromos de Fanatics, para integrarlo en exclusivos cromos físicos firmados para coleccionistas.
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Ampliando el mercado de los coleccionables
Este concepto no es del todo nuevo en el deporte, ya que ya ha demostrado ser un éxito tanto a nivel nacional como internacional. Una iniciativa similar se ha implantado con eficacia en la NBA, mientras que parches de debut parecidos fueron lucidos por estrellas como Anthony Gordon y Noni Madueke durante el Mundial de Norteamérica.
Las cifras económicas que rodean a estos objetos de colección pueden ser astronómicas. Como contexto, se prevé que una tarjeta con un parche de debut de rookie firmada por Cooper Flagg, número 1 del draft de la NBA de 2025, alcance la increíble cifra de 5 millones de dólares (3,7 millones de libras) cuando salga a subasta la próxima semana. Al llevar este modelo a la Champions League, la UEFA está entrando en un lucrativo mercado de recuerdos de alta gama.
Ampliación de la asociación estratégica hasta 2033
La introducción de estos parches coincide con una importante actualización administrativa desde la sede de la UEFA. Después de firmar originalmente un acuerdo con Fanatics en 2022, el organismo rector se ha comprometido ahora oficialmente a una ampliación a largo plazo que hará que la asociación se prolongue al menos hasta 2033.
El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, expresó su entusiasmo por la continuidad de la colaboración y destacó los beneficios para la afición global. «La renovación de nuestra asociación con Fanatics para las competiciones de clubes de la UEFA refleja la solidez de nuestra colaboración y nuestro compromiso compartido de ofrecer productos de primer nivel para aficionados y coleccionistas de todo el mundo», afirmó Ceferin. «Fanatics sabe cómo hacer que los grandes momentos sean especiales. Estamos ilusionados con lo que viene».
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Debuts de estrellas y expansión al fútbol femenino
El nuevo parche lo lucirán varias estrellas de primer nivel que se disponen a debutar en la Liga de Campeones, entre ellas el dúo del Manchester United formado por Bryan Mbeumo y Carlos Baleba.
La iniciativa también se ampliará al fútbol femenino, con la introducción prevista de los parches de debut a partir del inicio de la temporada 2027-28 de la Liga de Campeones femenina.
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