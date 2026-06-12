Nuevo fichaje estrella del BVB: Alexandra Popp recibe un refuerzo de peso en el Borussia Dortmund

«Su experiencia será clave para nuestro equipo y nos ayudará a alcanzar los objetivos deportivos en los próximos años», afirmó la directora general, Svenja Schlenker, sobre la exguardameta del Bayern, campeona de liga en 2015 y 2016. En 2019, Zinsberger se mudó a Londres.

«La visión de crear algo grande me convenció de inmediato», explicó Zinsberger, que el año pasado ganó la Liga de Campeones con el Arsenal: «Noto la energía que hay en el club. Aquí todas y cada una de las personas arden en deseos de alcanzar el gran objetivo de la Bundesliga. Quiero formar parte de ello». Desde octubre pasado, la guardameta no ha jugado debido a una rotura de ligamentos cruzados.

Zinsberger es el segundo fichaje de renombre del Dortmund femenino, que no logró el ascenso a Segunda. También llegan la exinternacional Jacqueline Meißner, Ramona Maier y Lena Ostermeier, del SGS Essen descendido, y Ricarda Walkling y Lara Schmidt, del Werder Bremen. Ralf Kellermann, con larga trayectoria en el Wolfsburgo, asumirá la dirección deportiva.