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¡Nuevo escándalo en la Copa del Mundo! Gianni Infantino, en el punto de mira después de que la FIFA permitiera que una estrella no elegible de la RD del Congo jugara en las rondas de clasificación
Al descubierto el fallo en la elegibilidad de Mpasi
La FIFA está envuelta en una enorme polémica después de permitir a sabiendas que un jugador no elegible representara a la RD del Congo durante los clasificatorios para el Mundial, según The New York Times. El portero Lionel Mpasi tuvo un papel destacado con la RD del Congo pese a no completar la documentación necesaria para cambiar su elegibilidad internacional de Francia.
El guardameta de 32 años de Le Havre jugó partidos clave de la fase de clasificación, incluidas las victorias sobre Nigeria y un decisivo triunfo en el play-off ante Jamaica. Según la información, la FIFA era plenamente consciente del fallo administrativo, pero optó por no imponer sanciones deportivas, multas ni descalificaciones.
Mpasi acabó siendo titular en los cuatro partidos de la RD del Congo en el Mundial. Ayudó a su selección a avanzar desde el Grupo K antes de que cayera por 2-1 ante la Inglaterra de Thomas Tuchel en los dieciseisavos de final.
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Indignación de las selecciones eliminadas
Las consecuencias inmediatas de la inacción de la FIFA han estado marcadas por una durísima reacción de las selecciones eliminadas. Nigeria y Jamaica quedaron fuera a manos de la RD Congo y se sienten gravemente perjudicadas por la falta de intervención del organismo rector.
La delegación nigeriana planteó formalmente la cuestión de la elegibilidad tras su eliminación en la ronda preliminar. Sin embargo, la FIFA desestimó por completo la queja, alegando que la protesta se presentó demasiado tarde. La decisión dejó a la potencia africana sin ninguna vía deportiva inmediata.
Jamaica también expresó una profunda preocupación por la integridad del proceso de clasificación. Ambas federaciones estudian ahora sus opciones legales, frustradas porque los procedimientos disciplinarios estándar aparentemente fueron ignorados en la escena mundial.
La creciente presión sobre el régimen de Infantino
Este escándalo agrava considerablemente el escrutinio al que se enfrenta Gianni Infantino de cara a las próximas elecciones presidenciales de la FIFA. El dirigente suizo ya está soportando una enorme presión tras las controversias sobre las plazas para el Mundial y la injerencia de Donald Trump para revocar la tarjeta roja de Folarin Balogun.
El perjuicio económico y deportivo para las naciones agraviadas ha provocado amenazas de acciones legales. Un funcionario de la Comisión Nacional de Deportes de Nigeria (NSC) dijo a ESPN: "Aún no se ha decidido nada, pero consideraremos seriamente reclamar una compensación a la FIFA por todas las pérdidas económicas que esto le ha costado a Nigeria.
"Los ingresos que las Super Eagles y la NFF habrían recibido por participar en el Mundial, la exposición que habrían tenido los jugadores, los traspasos, las cuotas de patrocinio, incluso el impulso a la economía nigeriana. Estamos explorando todas nuestras opciones como país y nada queda descartado".
La Federación Jamaicana de Fútbol (JFF) reflejó esta frustración en un duro comunicado: "La CONCACAF se toma muy en serio los asuntos de elegibilidad de los jugadores y espera que la normativa y los procedimientos aplicables se apliquen de forma coherente y justa en todas las competiciones. Cualquier preocupación sobre la elegibilidad de un jugador, especialmente aquellas que puedan afectar a la integridad de una competición o a los intereses de una de nuestras federaciones miembro, debe revisarse a fondo y abordarse a través de los órganos de gobierno y disciplinarios apropiados de la FIFA, de acuerdo con la normativa establecida y el debido proceso".
Mientras tanto, la FIFA justificó su inacción respecto a la protesta inicial de Nigeria. El organismo rector afirmó que la queja fue desestimada por su presentación tardía, y añadió que “los comités son autónomos y deciden los casos en función de la normativa aplicable y de los hechos concretos que tienen ante sí”.
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Se avecinan batallas legales para la FIFA
Infantino afronta unos meses críticos mientras intenta desesperadamente asegurar su presidencia. Con la UEFA liderando una fuerte campaña para apartarle, necesita urgentemente el apoyo de las naciones africanas en las elecciones de marzo. Este último escándalo amenaza con alienar a un bloque de voto crucial.
Al mismo tiempo, la FIFA se prepara para posibles demandas. Nigeria y Jamaica ultimarán sus estrategias legales en las próximas semanas, en busca de una elevada compensación económica. Cualquier reclamación que prospere podría obligar al organismo rector del fútbol mundial a revisar sus protocolos disciplinarios.
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