Sin embargo, en los momentos clave, pese a que algunos jugadores brillaran, el equipo parecía hundirse bajo el peso de la camiseta. Basta recordar los últimos 15 minutos de la final de la Eurocopa 2024, con Inglaterra y España 1-1. Desde un saque de banda de Kyle Walker en el 75 hasta el final, Inglaterra fue arrollada por un rival que controló el partido.

España completó 105 pases frente a 27 de Inglaterra, realizó 39 pases en el último tercio del campo (Inglaterra, 10) y avanzó el balón 63 veces (Inglaterra, 15). Fue un periodo reacio al riesgo que España supo aprovechar. Un gol en el 86 sentenció el partido. En el momento clave, cuando debían arriesgar, Inglaterra se acobardó.

«Tuvimos un saque de banda en su campo y debimos mantener el balón ahí, pero jugamos hacia atrás», admitió Gareth Southgate tras el pitido final. «Y luego hubo un largo periodo después de eso en el que no volvimos a tener el balón. Ese fue el punto de inflexión».

España es un rival difícil y partía como favorita, pero Inglaterra renunció al balón cuando más lo necesitaba. La intensidad decayó y la urgencia desapareció. Ni las estrellas ni los veteranos supieron manejar la presión del momento.