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New manager, same EnglandGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Nuevo entrenador, misma Inglaterra: Thomas Tuchel no ha logrado resolver el principal problema que ya afectaba al equipo de Sir Gareth Southgate

Analysis
World Cup
Inglaterra
T. Tuchel
G. Southgate
FEATURES
Inglaterra vs RD Congo
RD Congo
Mexico vs Inglaterra
Mexico

«El fútbol vuelve a casa, con Tommy Tuchel» se escuchó fuera del Atlanta Stadium tras la victoria de Inglaterra 2-1 sobre la República Democrática del Congo. Reinaba el júbilo. Inglaterra está a cuatro triunfos de acabar 60 años de espera y ganar el Mundial.

Piénsalo —pero no demasiado— y hay motivos para soñar. En teoría, esta es la parte divertida. Pero si lo analizas con objetividad, hay un problema evidente: en los 18 meses de Tuchel, nada ha cambiado en los partidos oficiales.

La victoria ante el Congo, más parecida a las de Southgate —con más héroes que juego—, no disimula la preocupación. Si Tuchel era la solución, la mejora aún no se ve. Cambió el técnico, pero la selección sigue igual.

  • Gareth Southgate Trent Alexander-Arnold England 2024Getty Images

    La Eurocopa 2024 y sus enseñanzas

    La Eurocopa 2024 fue extraña para Inglaterra. Aficionados y medios le pidieron a Southgate que soltara el freno de mano y pusiera a los mejores. Él respondió con una convocatoria abierta y un juego improvisado. Inglaterra llegó a la final sin brillar.

    En la fase de grupos sumó dos empates y una floja victoria 1-0 ante Serbia. En eliminatoria venció 2-1 a Eslovaquia con un tanto agónico de Jude Bellingham, eliminó a Suiza en penaltis y batió a una débil Holanda con gol de Ollie Watkins en el final. Su mejor partido llegó en la final, aunque España fue superior. Una lección de cómo llegar a una final sin brillar.

    ¿La clave? Un rival difícil de batir que, en su mayoría, dependía de que sus estrellas le sacaran de apuros. Bellingham y Kane marcaron contra Eslovaquia; Saka empató ante Suiza; Palmer anotó en la final. Un equipo rígido, sin ideas en ataque, pero con el talento individual necesario para decidir.

    • Anuncios
  • Cole Palmer England Spain Euro 2024 finalGetty

    ¿Estás jugando con miedo?

    En los momentos clave, pese a destellos individuales, el equipo se hundía bajo el peso de la camiseta. Basta recordar los últimos 15 minutos de la final de la Euro 2024, con Inglaterra y España 1-1. Desde un saque de banda de Kyle Walker en el 75 hasta el final, Inglaterra fue arrollada por un rival que controló el partido.

    España completó 105 pases frente a 27 de Inglaterra, realizó 39 pases en el último tercio del campo (Inglaterra, 10) y avanzó el balón 63 veces (Inglaterra, 15). Fue un periodo reacio al riesgo que España aprovechó. Un gol en el 86 sentenció el partido. En el momento clave, cuando debían arriesgar, Inglaterra se acobardó.

    «Tuvimos un saque de banda en su campo y debimos mantener el balón ahí, pero jugamos hacia atrás», admitió Gareth Southgate tras el pitido final. «Y luego hubo un largo periodo después de eso en el que no volvimos a tener el balón. Ese fue el punto de inflexión».

    España es un equipo difícil de batir y siempre fue la favorita, pero Inglaterra se apagó cuando más importaba. La intensidad decayó y la urgencia se esfumó. Todos, estrellas y veteranos, sucumbieron a la presión del momento.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    Se perfila un patrón ya conocido

    Inglaterra comenzó lenta y sin ritmo. Declan Rice erró un par de pases, Kane perdió el balón una vez y en otra ocasión lo cedió hacia atrás. La República Democrática del Congo se adelantó a los siete minutos con un contraataque certero.

    La discusión posterior se centró en la marca de Djed Spence en el segundo palo; en realidad, nunca debió llegar a esa situación. Inglaterra solo reaccionó cuando tuvo que remontar, pero siguió siendo demasiado cautelosa. De hecho, tuvo suerte de no irse al descanso 2-0 tras un poste de Yoane Wissa.

    Las ideas ofensivas brillaron por su ausencia: el plan se limitó a cederle el balón a Bellingham y esperar lo mejor. Marcus Rashford, activo pero inofensivo, no encontró espacios; Noni Madueke repitió la misma jugada una y otra vez y Elliot Anderson se mostró perdido en el centro del campo. Incluso Ezri Konsa, un central, fue el que más pases dio en el último tercio.

    Kane, sin embargo, marcó dos goles en los últimos 15 minutos y evitó la derrota. Su calidad fue lo mínimo esperado.

    Tras el partido, Tuchel descartó que Inglaterra sintiera el peso de la camiseta: «Hoy no he visto nada de eso; sería muy fácil aceptarlo, pero no lo veo», afirmó.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Excesiva dependencia de los jugadores clave

    Tuchel tiene que decir eso. Es honesto, pero nunca traicionaría a sus jugadores. Además, es una forma fácil de provocar a una prensa ávida de noticias.

    Sin embargo, no puede engañarse a sí mismo eternamente. La dependencia de los grandes nombres asusta. Inglaterra ha marcado ocho goles en este Mundial: Kane y Bellingham suman siete. El restante fue obra de Marcus Rashford en los minutos finales, con pase de Saka. Anthony Gordon aporta dos asistencias —ambas el miércoles—, pero, más allá de eso, la creatividad solo brota a rachas muy breves de Bellingham y Saka.

    El resto del equipo es disciplinado, ordenado y cauteloso. Inglaterra no ha cometido grandes errores —salvo la fallida intervención de Pickford al detener el primer gol del Congo—, pero se muestra apática. Domina la posesión, pero no la aprovecha.

    Konsa y Marc Guehi han sido, de lejos, los que más pases han dado. Ante Congo, Inglaterra se limitó a centrar una y otra vez, confiando en la fortuna. Que funcionara fue obra de Kane, pero no invita al optimismo.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Sigue golpeando la roca»

    Como era de esperar, Tuchel se centró en lo positivo: la tenacidad de su equipo al final tuvo premio. «El mensaje siempre fue el mismo: seguir golpeando la roca. Seguir golpeando, golpeando y golpeando. Seguir creyendo, seguir haciendo lo que hacemos. No rendirse», declaró el entrenador tras el partido. Y eso le puede servir de consuelo.

    Inglaterra nunca se rindió ante el Atalanta, pero se limitó a repetir una y otra vez lo mismo. El portero de la República Democrática del Congo realizó algunas paradas increíbles, aunque los ingleses no crearon peligro de forma sostenida. Nunca pareció que el gol estuviera al caer; más bien, se respiraba la ansiedad de que las cosas pudieran salir mal atrás.

    ¿A quién culpar? Quizá a ambos. Los entrenadores tienen sus sistemas y Tuchel fue contratado por su filosofía clara: extremos que centran, delanteros definidos y creatividad en ataque. También es reacio al riesgo y teme los contraataques (insiste en que Inglaterra apenas sufrió en el 0-0 contra Ghana).

    Ha elegido una plantilla que lo refleja: Phil Foden, Cole Palmer, Adam Wharton y Trent Alexander-Arnold se quedaron fuera porque no tienen una posición fija y, aunque aportan chispa, su momento decisivo no compensa el riesgo a lo largo de un partido.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Un equipo con graves carencias

    Esa forma de pensar solo refuerza inseguridades arraigadas. Southgate priorizó la solidez cuando su plantilla era limitada, luego buscó más expresividad y en su último torneo pareció más un interino patriota que un técnico.

    Tuchel busca el equilibrio: valora la solidez pero sabe que tiene talento mundial. Quiere potenciar a Kane y Bellingham, y necesita que el resto del grupo los coloque en las zonas correctas. El equipo debe dejar atrás los viejos fantasmas. Rusia 2018, Inglaterra 2021, Catar 2022, Alemania 2024: fracasos gloriosos bajo un seleccionador muy querido. Perder con Southgate no dolía tanto, pues era un buen tipo que ordenó el caos.

    Ahora, con menos margen, Tuchel —astuto y mucho más táctico que Southgate— se topa con el mismo problema: un grupo que aún teme soltarse. La nueva Inglaterra sigue siendo, en fondo, la de siempre.

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