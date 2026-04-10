Según estas informaciones, las últimas conversaciones entre la parte de Schlotterbeck y el director general Lars Ricken, así como el director deportivo Ole Book, han transcurrido de forma positiva, lo que ha dado lugar a un resultado satisfactorio para ambas partes.

La clave fue la exigencia del central de incluir una cláusula de rescisión. Según la revista kicker, el nuevo contrato le permite marcharse si llega una oferta de entre 50 y 60 millones de euros.

Sin embargo, la cláusula solo rige para unos pocos clubes, lo que permite a Schlotterbeck destacarse en el Mundial y fichar por un grande. El BVB gana certidumbre: el central de 26 años no se irá gratis tras la próxima temporada. De no haber acuerdo, la salida habría sido inmediata.