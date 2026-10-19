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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
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Nuevo caos en el viaje del Barcelona: se retrasa su vuelo a París antes del duelo contra el PSG en la Champions League

Barcelona
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Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain

El Barcelona ha sufrido un segundo contratiempo en su viaje antes del duelo de Champions League contra el Paris Saint-Germain del martes. Una densa niebla ha retrasado el vuelo del equipo a la capital francesa y ha obligado al club a modificar su agenda previa al partido.

  • La preparación, trastocada

    El Barcelona ha sufrido nuevos contratiempos en su viaje antes de su decisivo duelo de Champions League contra el PSG este martes. La densa niebla en España impidió que el avión del equipo despegara a tiempo rumbo a la capital francesa, según informa SPORT.

    Estaba previsto que la plantilla llegara a París alrededor del mediodía del lunes. Sin embargo, el retraso inesperado ha obligado al club a modificar sus últimos preparativos y horarios antes del partido. Este nuevo contratiempo llega en un momento crucial para el club español, que ahora debe apresurarse para instalarse en París antes de su importante cita europea.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSERAFP

    En tierra por la densa niebla

    Según el mismo informe, una densa niebla matinal hizo que no fuera seguro despegar del aeropuerto. El equipo quedó en tierra a la espera de que las condiciones meteorológicas mejoraran lo suficiente.

    La espera imprevista trastocó directamente el calendario que el cuerpo técnico había planificado cuidadosamente. El equipo blaugrana había organizado su itinerario para disponer del máximo descanso y concentración antes del inicio del partido del martes por la noche.

    Las complicaciones en el viaje son lo último que desea cualquier entrenador antes de una eliminatoria europea de tanta importancia. La plantilla tendrá que adaptarse rápidamente cuando por fin aterrice en Francia.

  • Una segunda pesadilla de viaje

    Curiosamente, es la segunda vez en cuestión de días que el Barça sufre problemas de desplazamiento. El club vivió un contratiempo similar justo después de su victoria por 5-2 ante el Real Betis en Liga.

    Las condiciones meteorológicas adversas en Andalucía obligaron al equipo a pasar la noche del sábado en Sevilla en lugar de volar de regreso inmediatamente. Los jugadores no pudieron volver a Barcelona hasta la mañana del domingo.

    Afrontar dos contratiempos logísticos consecutivos en un plazo de 48 horas supone una dificultad física añadida. La recuperación de los jugadores y la gestión de la fatiga se han convertido de repente en prioridades inesperadas para el cuerpo médico.

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  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-BARCELONAAFP

    Adaptando los planes en París

    El Barcelona debe reorganizar ahora su agenda previa al partido tras llegar a Francia más tarde de lo previsto. Es posible que tenga que reprogramar sus compromisos con los medios y las últimas sesiones de entrenamiento en el estadio para adaptarse al retraso.

    Pese a las complicaciones ajenas al terreno de juego, la atención sigue centrada en el partido. El conjunto blaugrana espera que las alteraciones en su plan de viaje no afecten a su rendimiento ante el PSG. Ganar en Francia sigue siendo su único objetivo para lograr un resultado crucial en la Champions League.

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