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¡Nueva tormenta para la FIFA! Noruega presenta una denuncia ética que cuestiona la conducta de Gianni Infantino
Noruega exige una investigación sobre el liderazgo de Infantino
El panorama de la gobernanza del fútbol internacional se ha visto sacudido por una presentación formal de la Federación Noruega de Fútbol (NFF), que ha presentado oficialmente una denuncia ética de tres partes sobre la conducta del presidente de la FIFA, Infantino.
La NFF ha expresado una profunda preocupación por varios incidentes de alto perfil, desde la concesión de un controvertido premio de la paz hasta la intervención en asuntos disciplinarios relacionados con jugadores en activo, lo que ha motivado una exigencia de que intervenga el Comité de Ética de la FIFA.
Este hecho representa una confrontación directa de una federación miembro contra la dirección del organismo rector mundial, y pone de relieve una creciente fractura dentro de las estructuras administrativas de este deporte.
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Infantino se enfrenta al escrutinio por un presunto abuso de poder
El eje de la denuncia es la cuestión de si Infantino ha «abusado» de su cargo para facilitar alianzas políticas o proyectos financieros que eluden la supervisión tradicional. La federación ha solicitado una investigación exhaustiva para determinar si el presidente y otros altos cargos infringieron el código ético de la organización con sus recientes acciones. No se trata simplemente de una petición de revisión interna, sino de una exigencia calculada de rendición de cuentas que abarca a múltiples departamentos dentro de la FIFA.
Al llevar estas cuestiones al Comité de Ética, la NFF está presionando para que haya una explicación transparente de cómo se toman las decisiones en la cúspide de la pirámide del fútbol, especialmente cuando esas decisiones parecen entrecruzarse con agendas políticas globales y capital privado.
La ofensiva de la Federación Noruega de Fútbol ha dado un paso más al remitir también el asunto al comité de gobernanza, auditoría y cumplimiento. Esta segunda remisión busca determinar «si la toma de decisiones, la supervisión y los controles internos de la FIFA funcionaron como se requería, y si algún fallo de gobernanza permitió que ocurrieran los hechos planteados».
La polémica en torno a Donald Trump
Uno de los elementos más llamativos de la queja de la NFF se refiere a la concesión sin precedentes del Premio de la Paz de la FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El premio, que se creó en noviembre, tenía como objetivo «recompensar a personas que hayan llevado a cabo acciones excepcionales y extraordinarias por la paz y que, al hacerlo, hayan unido a personas de todo el mundo».
Trump recibió el honor inaugural durante el sorteo del Mundial de diciembre, una decisión que suscitó críticas inmediatas de varios grupos de defensa y países miembros. La NFF ha cuestionado específicamente la legitimidad de este galardón, al afirmar en su queja que «plantea interrogantes sobre cómo se creó y concedió el premio, si el Consejo de la FIFA debería haber participado y si el proceso fue coherente con las obligaciones de neutralidad política de la FIFA».
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El caso Balogun plantea dudas sobre la neutralidad política
La denuncia profundiza además en los detalles de un caso disciplinario que involucró al delantero de la USMNT Folarin Balogun durante el Mundial de 2026. Balogun había visto una tarjeta roja en una victoria sobre Bosnia y Herzegovina, lo que debería haber activado una suspensión automática de un partido. Sin embargo, la sanción fue suspendida misteriosamente, lo que permitió al atacante jugar en la siguiente ronda contra Bélgica.
Posteriormente aparecieron informaciones de que la suspensión de la sanción se produjo tras una llamada telefónica directa de Donald Trump a Infantino, en la que solicitó una revisión de la decisión disciplinaria. La NFF ha señalado que la concesión del premio de la paz, unida al apoyo público de Infantino a Trump, «plantea cuestiones en virtud de las disposiciones del código (ético) sobre abuso de posición y neutralidad política».
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