Nueva ronda en el juego de los fichajes: un nuevo club de primera línea se suma a la puja por Said El Mala, del Colonia

Los Spurs, que evitaron por poco el descenso, se reestructuran y «El Mala» podría liderar su nuevo ataque.

Al nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, le han gustado los informes sobre el delantero del Colonia, así que podría llegar una oferta.

El Colonia espera obtener un beneficio económico de El Mala este verano, si el joven de 19 años decide dejar el club.