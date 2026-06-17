Según Sport Bild, el Tottenham Hotspur es el tercer club de la Premier League interesado en fichar al jugador de 19 años en el próximo mercado.
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Nueva ronda en el juego de los fichajes: un nuevo club de primera línea se suma a la puja por Said El Mala, del Colonia
Los Spurs, que evitaron por poco el descenso, se reestructuran y «El Mala» podría liderar su nuevo ataque.
Al nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, le han gustado los informes sobre el delantero del Colonia, así que podría llegar una oferta.
El Colonia espera obtener un beneficio económico de El Mala este verano, si el joven de 19 años decide dejar el club.
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El Mala: Fracasan los traspasos al Brighton y al Brentford
El Brighton & Hove Albion retiró su interés, pese a haber intentado fichar al delantero en los dos mercados anteriores. Se rumorea que El Mala rechazó un traspaso al Brentford, aunque el club inglés ofrecía hasta 50 millones de euros.
El “Effzeh” habría marcado esa cifra como tope para el jugador de 19 años. En la ciudad de la catedral no imponen plazo para su decisión, pues aún existe la opción de que El Mala rechace el traspaso y se quede otra temporada en la Bundesliga.
El propio El Mala se encuentra de vacaciones tras quedar fuera de la convocatoria de Julian Nagelsmann para el Mundial, incluso después de la lesión de Lennart Karl. En su lugar viajó Assan Ouedraogo a Estados Unidos.