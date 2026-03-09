Apple TV
Nueva revelación sobre la «historia de tres temporadas» de Ted Lasso antes del estreno de la cuarta temporada, con el regreso de Jason Sudeikis al mundo del AFC Richmond
Ted Lasso regresará en 2026 como entrenador de un equipo femenino.
Tras varios meses de especulaciones, Sudeikis, que interpreta al personaje principal y forma parte del equipo de guionistas, confirmó en marzo de 2025 que Ted Lasso volvería a los servicios de streaming de Apple TV.
Anunció que Lasso, que regresó a su país natal, Estados Unidos, al final de la tercera temporada, «entrenará a un equipo femenino». El actor de Hollywood no reveló nada más en ese momento, pero desde entonces se han realizado rodajes en Kansas y Londres.
¿Cuántas temporadas nuevas de Ted Lasso se van a hacer?
Bill Lawrence, quien ayudó a dar vida a Ted Lasso a lo largo de tres emotivas y cómicas temporadas, admite que no había planes de retomar la serie cuando llegó a su «conclusión natural» hace tres años.
Lawrence no participará en el regreso de la serie en 2026, pero ha declarado a ScreenRant que los nuevos episodios son «increíbles», tras haber podido ver un adelanto de lo que está por venir. Se ha afirmado en varias ocasiones que Ted Lasso tomará un rumbo diferente con la introducción de nuevos personajes y tramas.
Tras haber contribuido a crear este fenómeno global, Lawrence admite que sería «una tontería no aprovechar» la oportunidad de construir sobre unos cimientos sólidos, con «un grupo de actores, actrices, guionistas y talentos» dispuestos a volver a interpretar papeles populares.
Lawrence también ha afirmado que Apple TV ha encargado al equipo de Ted Lasso que cree «otra historia de tres temporadas». Añadió: «Sé que Jason tenía una visión, y no quiero desvelar lo que Ted hará a continuación, pero creo que el paso del tiempo te da la historia, y creo que a la gente le gusta mucho. No es solo una continuación de Ted Lasso. No es una continuación de Ted Lasso, de lo contrario Jamie Tartt no estaría en la serie Rooster».
¿Por qué podrían regresar más miembros del reparto original?
Tartt es uno de los personajes principales de las temporadas 1 a 3 que no volverá inicialmente. Phil Dunster, que interpreta al enigmático delantero, lo ha confirmado. Sin embargo, otras tres temporadas ofrecerían oportunidades futuras para traer de vuelta a los miembros del reparto original.
La directora ejecutiva de Warner Bros Television, Channing Dungey, ha revelado anteriormente que aún no ha recibido ninguna propuesta para las temporadas 5 y 6, pero parece que están en proyecto, y los fans se atreven a «creer» una vez más.
El director de desarrollo de Apple TV, Matt Cherniss, confía en que a los espectadores les gustará lo que está por venir. Ha declarado a Deadline: «Tengo grandes esperanzas puestas en la cuarta temporada de Ted Lasso, estamos empezando a trabajar en ella. No sé qué más se puede decir sobre Ted Lasso que no se haya dicho ya, y estamos muy emocionados por su regreso».
Cuando se le preguntó si la serie se reinventaría, añadió: «No creo que quiera decir nada sobre la dirección que va a tomar la serie, solo que creo que si te gusta Ted Lasso, te va a encantar la próxima temporada».
Fecha de estreno de la temporada 4 de Ted Lasso: ¿Cuándo se estrenará?
No hay ninguna información oficial sobre cuándo se estrenará la cuarta temporada de Ted Lasso, pero varios informes sugieren que se estrenará en Apple TV+ en algún momento de agosto de 2026.
