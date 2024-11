¡Nueva posición, el mismo Mbappé! El francés toca fondo en Anfield: el 1x1 y las notas del Liverpool vs. Real Madrid, Champions League 2024/25

Liverpool vs Real Madrid

El francés no estuvo a la altura para ayudar a ganar a su equipo, ya que el equipo de Carlo Ancelotti fue superado ampliamente en Anfield.

Kylian Mbappé falló un penalti y fue dominado por la defensa del Liverpool, que le dio la victoria al Real Madrid por 2-0 en Anfield.

El francés fue un símbolo de los problemas del gigante español, que no mostró calidad, mientras que un equipo más completo controlaba el partido.

La primera parte fue como una típica actuación del Madrid en la Champions League. Defendieron con ganas y presionaron, pero sin encajar goles. Thibaut Courtois fue el héroe al principio, haciendo tres paradas clave en los primeros 45 minutos. El joven central Raúl Asencio también hizo su parte, despejando el balón en la línea bajo la presión de Luis Díaz.

El portero no pudo hacer mucho para evitar el gol inicial del Liverpool, ya que Alexis Mac Allister disparó al ángulo inferior tras una buena combinación cerca del área al principio de la segunda mitad. Los Blancos tuvieron una oportunidad real de remontar cuando Lucas Vázquez fue derribado dentro del área, pero Mbappé falló el penalti. Después, fue el turno de Mohamed Salah, que se quedó corto, ya que el egipcio manó su penal por un costado.

El Liverpool añadió un segundo gol en el minuto 77, cuando Cody Gakpo cabeceó a la red tras un córner. Por lo demás, el Madrid no se mostró muy activo en ataque, ya que su estrella no jugó el tipo de partido para el que fue fichado para ganar. Los Blancos ahora podrían no pasar de la fase de grupos, algo que habría sido impensable hace apenas unos meses.

