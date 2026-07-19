Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Nicolas JacksonGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

Nueva posibilidad de fichaje: ¿Se convertirá una antigua estrella del FC Bayern de Múnich en el sucesor de un fichaje récord?

Premier League
Fichajes
Chelsea
Bayern Múnich
N. Jackson
M. Rogers

Tras dejar el FC Bayern Múnich, el futuro de Nicolas Jackson sigue incierto. ¿Cambiará de equipo en la Premier League?

Según el Telegraph, Aston Villa considera fichar al delantero, aún bajo contrato con Chelsea FC.

  • En el club de Birmingham, Jackson podría reemplazar a Morgan Rogers, quien, según varios medios, está a punto de fichar por los Blues.

    El Chelsea pagaría 137 millones de euros por Rogers, lo que lo convertiría en la venta más cara de la historia del Aston Villa, superando a Jack Grealish (117,5 millones en 2021).

    Con ese dinero, el Villa tendría margen para fichar a Jackson, cuyo contrato con el Chelsea vence en 2033.

    • Anuncios
  • Nicolas JacksonGetty

    El FC Bayern decidió no fichar a Nicolas Jackson.

    El senegalés de 25 años jugó cedido la pasada temporada en el Bayern Múnich, donde fue suplente de Harry Kane. En 34 partidos marcó once goles y dio cuatro asistencias, pero el club alemán decidió no ficharlo.

    Al terminar la temporada regresó a Londres, donde su futuro sigue sin garantías. Se sabe que ocupa un papel secundario en los planes del nuevo entrenador, Xabi Alonso, quien preferiría venderlo por una buena suma y sacarlo de la nómina.

    En Aston Villa se reencontraría con Unai Emery, con quien ya trabajó una temporada en el Villarreal.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Wehen Wiesbaden crest
Wehen Wiesbaden
SVW
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Amistosos
Western Sydney crest
Western Sydney
WES
Chelsea crest
Chelsea
CHE