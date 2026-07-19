En el club de Birmingham, Jackson podría reemplazar a Morgan Rogers, quien, según varios medios, está a punto de fichar por los Blues.

El Chelsea pagaría 137 millones de euros por Rogers, lo que lo convertiría en la venta más cara de la historia del Aston Villa, superando a Jack Grealish (117,5 millones en 2021).

Con ese dinero, el Villa tendría margen para fichar a Jackson, cuyo contrato con el Chelsea vence en 2033.