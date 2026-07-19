Según el Telegraph, Aston Villa considera fichar al delantero, aún bajo contrato con Chelsea FC.
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Nueva posibilidad de fichaje: ¿Se convertirá una antigua estrella del FC Bayern de Múnich en el sucesor de un fichaje récord?
En el club de Birmingham, Jackson podría reemplazar a Morgan Rogers, quien, según varios medios, está a punto de fichar por los Blues.
El Chelsea pagaría 137 millones de euros por Rogers, lo que lo convertiría en la venta más cara de la historia del Aston Villa, superando a Jack Grealish (117,5 millones en 2021).
Con ese dinero, el Villa tendría margen para fichar a Jackson, cuyo contrato con el Chelsea vence en 2033.
- Getty
El FC Bayern decidió no fichar a Nicolas Jackson.
El senegalés de 25 años jugó cedido la pasada temporada en el Bayern Múnich, donde fue suplente de Harry Kane. En 34 partidos marcó once goles y dio cuatro asistencias, pero el club alemán decidió no ficharlo.
Al terminar la temporada regresó a Londres, donde su futuro sigue sin garantías. Se sabe que ocupa un papel secundario en los planes del nuevo entrenador, Xabi Alonso, quien preferiría venderlo por una buena suma y sacarlo de la nómina.
En Aston Villa se reencontraría con Unai Emery, con quien ya trabajó una temporada en el Villarreal.
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