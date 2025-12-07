Nueva era en Inter Miami: Lionel Messi conquista la primera MLS Cup y abre interrogantes sobre el futuro del club

FORT LAUDERDALE, Fla. - La imagen perdurable del triunfo de Inter Miami sobre Vancouver Whitecaps fue la de Lionel Messi, enfrentando a los aficionados, con los brazos levantados, finalmente celebrando con un estadio que había esperado tanto por esto.

Sin embargo, eso no es lo más importante. Con toda probabilidad, habrá más momentos de Messi de ese tipo. Él tiene 48 trofeos y contando. Para Miami, la imagen más reveladora fue la de Jordi Alba, acostado de espaldas, llorando mientras entraba el tercer gol de Miami. Ese fue un momento de total catarsis para un jugador que sabía que su tiempo había terminado, y que había terminado de la manera correcta.

Miami fue excelente el sábado por la tarde, y la narrativa de Messi simplemente no puede ser ignorada. Ha estado en el sur de Florida por casi tres años, y finalmente reclamó su primera MLS Cup. Sin embargo, esto también se sintió como el cambio de guardia. Alba ahora se retirará. Sergio Busquets también colgará las botas. Luis Suárez no jugó, y hay pocas indicaciones de que regresará con su contrato vencido.

Este, entonces, fue el último momento de la versión 1.0 de Messi en Miami. Y terminó de manera de cuento de hadas. Pero ahora, una reestructuración - no una reconstrucción - debe comenzar en South Beach.

“Sé lo que significa para [Busquets y Alba] dejar de esta manera”, dijo el entrenador Javier Mascherano. "Dos jugadores han hecho historia en este club, lo han transformado completamente junto con Leo. Hoy son parte de la gran historia de este club, que es muy corta, muy pequeña, pero para eso vinieron, para cambiar el curso de este club."