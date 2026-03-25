Hay una selección que está intentando clasificarse para el Mundial que se disputará el próximo verano entre Estados Unidos, Canadá y México, haciendo historia. Se trata de Nueva Caledonia, que ha tenido que recorrer más de 11 000 kilómetros para disputar su pase al torneo. En Guadalajara, México, a las 4 de la madrugada (hora italiana) entre el jueves 26 y el viernes 27 de marzo, se enfrentarán a Jamaica en la penúltima ronda de la fase de clasificación de la zona Interconfederación; un partido único en campo neutral. Si logran superar esta ronda, se enfrentarán al Congo en la última etapa antes de conseguir el pase para el Mundial.
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Nueva Caledonia puede clasificarse para el Mundial: jugadores aficionados, sin equipaciones oficiales y 11 000 kilómetros para hacer historia
NACIONAL SEMIPROFESIONAL
Nueva Caledonia es el equipo con la posición más baja en la clasificación de la FIFA entre los que pueden clasificarse para el Mundial: ocupa el puesto 150, y sin embargo está a un paso de hacer historia. Además de afrontar un viaje interminable, los jugadores de la selección nacional también deben lidiar con la falta de camisetas oficiales, que llegarán pocos días antes del partido. La selección está formada en su mayoría por jugadores aficionados que han tenido que pedir permiso en el trabajo para participar en el desplazamiento; Nueva Caledonia ha llegado a esta fase tras superar la fase de grupos con Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y las Islas Fiyi, y tras derrotar a Tahití en el primer partido de eliminatoria.