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Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

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Nueva amenaza tras una temporada para el olvido: ¿regresará Arnold al Liverpool?

FEATURES
T. Alexander-Arnold
D. Dumfries
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
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Liverpool
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Las cosas no salieron según lo planeado para Trent Alexander-Arnold (27 años) en su primera temporada con el Real Madrid. De hecho, el jugador inglés aspiraba a dar un gran salto con el conjunto blanco, pero en la pasada temporada de LaLiga el lateral inglés solo disputó 14 partidos como titular, dio cuatro asistencias y no marcó ningún gol.

Y después de que el seleccionador inglés Thomas Tuchel lo dejara fuera de la participación en el Mundial, el sufrimiento de Arnold se duplicó con el fichaje por parte del Real Madrid de un feroz competidor en su misma posición, el neerlandés Denzel Dumfries.

  • ¿Ha llegado el momento de cerrar la historia de Arnold en Madrid?

    ¿Son estas razones suficientes para cerrar la historia de Arnold en la capital española tras solo un año?

    Esto es lo que analizó la experta en fichajes Angelina Kelly en el sitio talkSPORT y recogió Bild, ya que considera que la solución ideal para este dilema es el regreso de Arnold a su antiguo club, el Liverpool.

    En su opinión, el Liverpool debería al menos plantearse cerrar esta operación. Y es que hay grandes signos de interrogación en el Liverpool, especialmente en su posición.

    Y afirmó: "Cuando miras al Liverpool, te preguntas: ¿necesitan un nuevo lateral derecho? Quiero decir, Frimpong no dejó una impresión especialmente buena la temporada pasada, creo que juega mejor en posiciones más adelantadas, y Bradley está lesionado...". Por lo tanto, el jugador de 27 años podría ser el sustituto ideal, ¿no es así?".

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  • El gran problema

    El problema: muchos aficionados del Liverpool no le han perdonado a Alexander-Arnold su marcha. Lo despidieron entonces en Anfield con abucheos. ¿Cómo podía abandonar el club de su juventud de esa manera? Pero Kelly dice: "Sé cómo es cuando un jugador traiciona a su club, especialmente a su club de origen, sobre todo si es de la cantera del Liverpool. Lo entiendo. Pero cuando el Real Madrid llama a tu puerta, es difícil decir que no".

    Y añadió: "¿Por qué no asumen todos un poco de responsabilidad... y dan algunas explicaciones, para que podamos volver a reunirnos todos y estar contentos?".
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  • La segunda oportunidad

    Kelly cree en las segundas oportunidades, por eso dijo: "Creo que hay un camino de regreso, y seguro que ahora mismo hay un aficionado del Liverpool que me está escuchando y desea su vuelta; no puedo ser la única que lo quiere. Deberían traerlo de vuelta, porque, aunque sobre el papel las cosas salieron mal, siempre hay un camino de regreso". ¿Se aplica esto también a Alexander-Arnold y al Liverpool?

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