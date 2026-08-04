Nueva amenaza tras una temporada para el olvido: ¿regresará Arnold al Liverpool?

Las cosas no salieron según lo planeado para Trent Alexander-Arnold (27 años) en su primera temporada con el Real Madrid. De hecho, el jugador inglés aspiraba a dar un gran salto con el conjunto blanco, pero en la pasada temporada de LaLiga el lateral inglés solo disputó 14 partidos como titular, dio cuatro asistencias y no marcó ningún gol.
Y después de que el seleccionador inglés Thomas Tuchel lo dejara fuera de la participación en el Mundial, el sufrimiento de Arnold se duplicó con el fichaje por parte del Real Madrid de un feroz competidor en su misma posición, el neerlandés Denzel Dumfries.