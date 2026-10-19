El presidente de la FPF, Proenca, insiste en que Ronaldo sigue siendo fundamental para la selección tras su abrupta salida de la concentración. El jugador de 41 años abandonó la concentración durante el reciente parón internacional después de enfrentarse al seleccionador Jesus por su falta de minutos.

La FPF suspendió provisionalmente al delantero tras su marcha, aunque todavía no se ha anunciado oficialmente ninguna sanción definitiva. Pese a que la situación disciplinaria sigue sin resolverse, Proenca está convencido de que el capitán de la selección aún tiene un papel muy importante que desempeñar a nivel internacional.