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«¡Nuestro capitán!»: El presidente de la FPF, Pedro Proenca, confía en que Cristiano Ronaldo resuelva su enfrentamiento con Jorge Jesus y regrese a Portugal
Respaldan el regreso del capitán sancionado
El presidente de la FPF, Proenca, insiste en que Ronaldo sigue siendo fundamental para la selección tras su abrupta salida de la concentración. El jugador de 41 años abandonó la concentración durante el reciente parón internacional después de enfrentarse al seleccionador Jesus por su falta de minutos.
La FPF suspendió provisionalmente al delantero tras su marcha, aunque todavía no se ha anunciado oficialmente ninguna sanción definitiva. Pese a que la situación disciplinaria sigue sin resolverse, Proenca está convencido de que el capitán de la selección aún tiene un papel muy importante que desempeñar a nivel internacional.
- AFP
«Nuestro capitán»
La tensión entre el jugador y el entrenador tiene su origen en su reciente reencuentro en la selección, después de haber trabajado juntos en Arabia Saudí. Jesus entrenó al veterano delantero la temporada pasada en el Al-Nassr, donde ambos conquistaron el título de la Saudi Pro League antes de hacerse cargo de la selección. Durante un acto de la FPF en Funchal, ciudad natal de Ronaldo, Proenca reafirmó públicamente la importancia del veterano para el fútbol portugués.
«Estamos en la casa del mayor activo que ha dado el fútbol portugués: Cristiano Ronaldo, nuestro capitán», declaró Proenca, según recoge ESPN. «Nuestro capitán, Cristiano Ronaldo, es una de nuestras piezas clave».
Ronaldo, dispuesto a aceptar la sanción
En su comunicado público, Ronaldo abordó las consecuencias disciplinarias inmediatas de su inesperada marcha de la concentración de la selección. El delantero confirmó expresamente que aceptaría cualquier sanción que la FPF decida imponerle tras su revisión formal.
Pese al deterioro de su relación con Jesus, el experimentado delantero dejó claro que su compromiso con su país sigue intacto. Reiteró su deseo de seguir representando a Portugal a nivel internacional siempre que sea posible.
- AFP
Se acercan los partidos internacionales de noviembre
Portugal afronta un periodo crucial mientras la federación determina la resolución oficial de la suspensión provisional de Ronaldo. La cúpula federativa tratará de mediar entre el capitán y el responsable técnico para establecer una relación que permita trabajar juntos en adelante.
La selección volverá a competir el próximo mes, con dos partidos importantes de la Liga de Naciones de la UEFA en el horizonte. Portugal se enfrentará a Dinamarca y Gales en noviembre con el objetivo de ganar impulso.
Todas las miradas estarán puestas en la próxima convocatoria de Jesus para comprobar si la ruptura puede superarse a tiempo. La afición estará muy pendiente de si Ronaldo regresa pronto a la selección.
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