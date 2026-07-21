«Nuestras sonrisas les molestan»: Rodrigo De Paul rechaza las «teorías conspirativas sin fundamento» sobre la participación de Argentina en el Mundial

De Paul usó Instagram para acusar a los hinchas rivales de esperar el fracaso de Argentina y minimizar las críticas al equipo. El centrocampista admitió su decepción por quedarse sin otro título mundial y afirmó que lo que más le dolía era no poder llevar el trofeo a casa para los aficionados argentinos.

Escribió: «Lo que más duele es no haber podido traer el Mundial a nuestro país, porque si alguien se merecía volver a vivir esa sensación erais vosotros. Pero, con el paso de las horas, vemos que la identificación que sienten con este grupo va más allá del trofeo, y a eso me aferro para superar este momento.

«Hoy veo cuánta gente esperaba nuestro fracaso, difundiendo teorías conspirativas sin fundamento durante todo el Mundial solo para calmar su dolor por no vivir lo que nosotros, los argentinos, estábamos viviendo —nuestras sonrisas les molestan, nuestra forma de ser les saca de quicio».







