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Larry Berg, MLSMajor League Soccer

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«Nuestras mayores oportunidades aún están por llegar»: cinco conclusiones de la rueda de prensa inaugural de Larry Berg en la MLS, desde los derechos audiovisuales hasta el ascenso y el descenso

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Analysis
Major League Soccer
USA
Canadá

El futuro comisionado de la MLS, Larry Berg, abordó el futuro de la liga, los derechos audiovisuales, el desarrollo juvenil y el ascenso y descenso durante su rueda de prensa de presentación.

NUEVA YORK -- Hace exactamente 27 años, Don Garber asumió el cargo de comisionado de la Major League Soccer. Ahora, en una sala abarrotada de la oficina de la MLS en Nueva York, empleados de la liga, representantes de los clubes, ejecutivos de U.S. Soccer y miembros de la prensa se reunieron para ver a Garber presentar formalmente a su sucesor, Larry Berg.

Garber ha estado al frente de la MLS desde 1999, supervisando su crecimiento de 10 clubes a 30 entre Estados Unidos y Canadá. Con la liga tratando de aprovechar el impulso del Mundial de 2026, Berg llega en un momento decisivo.

Para Berg, copropietario de LAFC, futbolista de toda la vida, inversor de capital privado y hombre de familia, la oportunidad representa algo con lo que ha soñado a lo largo de sus 60 años.

Berg lleva su pasión por el fútbol por bandera. Durante su etapa en LAFC, el club ganó la MLS Cup de 2022, dos Supporters’ Shields y la U.S. Open Cup. Hablando el martes ante cientos de personas, un día después de que los propietarios de la MLS lo eligieran por unanimidad, Berg describió el cargo como una ambición de toda la vida.

«Tenemos esta gran oportunidad de dar ese siguiente paso en la MLS», dijo Berg. «Encabezar ese camino es un sueño de toda la vida».

Berg ya tiene una larga lista de asuntos que abordar, desde cómo puede la MLS aprovechar el Mundial hasta su próximo acuerdo de derechos audiovisuales, la calidad del juego y si el ascenso y descenso podrían llegar a convertirse alguna vez en una realidad.

A pesar de todo lo que le espera, Berg dijo que afrontará la transición escuchando. Quiere aprender de las personas que ya trabajan en toda la liga y comprender mejor la sólida base que ha construido Garber.

GOAL analiza cinco claves de la presentación oficial de Berg.

  • Berg Press Conference Major League Soccer

    «Pensando en el futuro»

    El crecimiento de la MLS ha sido notable, pero incluso una liga que cuenta con el mejor jugador del mundo acaba necesitando una nueva dirección si quiere seguir progresando año tras año.

    «La Major League Soccer ha logrado un éxito tremendo, pero creo que nuestras mayores oportunidades aún están por llegar», dijo Berg en un comunicado.

    «En los últimos 30 años, hemos hecho muchas cosas bien», añadió el martes. «La parte de la infraestructura fue de sobresaliente. Tenemos la base. Tenemos los estadios, tenemos las instalaciones de entrenamiento, tenemos las academias, tenemos la MLS NEXT Pro.

    «Si a eso podemos añadirle visión de futuro y otras cosas que nos hagan más emocionantes y más competitivos, entonces creo que estaremos en una gran posición».

    Berg entiende claramente que hereda una liga mucho más fuerte que la que Garber asumió en 1999. Su reto será determinar qué debe hacer ahora la MLS, y en qué necesita evolucionar, para alcanzar otro nivel.

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  • Garber and BergMajor League Soccer

    ¿Qué viene ahora para los derechos audiovisuales?

    Cuando le preguntaron por el próximo acuerdo de derechos audiovisuales de la MLS, Berg jugó la carta del «es mi primer día» y le pasó la pregunta a Garber. Fue un movimiento de élite, y probablemente justo, teniendo en cuenta que solo un día antes había sido elegido como el próximo comisionado de la liga.

    Garber respondió elogiando a Apple por televisar cada uno de los 600 partidos de la liga y distribuirlos a nivel global.

    Berg acabó interviniendo, subrayando que el próximo acuerdo de la liga debe construirse en torno a la colaboración.

    «Dado que todavía tenemos algo de tiempo antes del próximo acuerdo audiovisual, se trata de encontrar socios mediáticos que quieran cocrear el futuro con nosotros», dijo Berg. «Se trata de cocrear: ¿qué les interesa a ellos? ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Cómo podemos cambiar ciertas cosas en su beneficio?»

    Berg no ofreció muchos detalles, pero su respuesta sugirió que la MLS seguirá manteniendo una mentalidad abierta sobre cómo se estructurará su próxima asociación audiovisual y qué cambios pueden ser necesarios para ampliar el alcance de la liga.

  • MLS Next Pro trophy liftMLS Next Pro

    La formación de jóvenes debe mejorar

    Berg empezó a jugar al fútbol cuando tenía ocho años y profundizó su amor por este deporte viendo a la selección masculina de Estados Unidos. Entiende lo vital que será el desarrollo juvenil para la próxima etapa de crecimiento de la liga.

    «La calidad sobre el campo es, obviamente, lo primero», dijo Berg. «Cuanto más hagamos crecer la afición, más recursos tendremos para mejorar la calidad sobre el campo, y cuanto más crezca la calidad sobre el campo, más afición tendremos».

    Pero ¿qué va primero?

    Para Berg, mejorar la calidad del juego significa crear más oportunidades para los jugadores jóvenes y hacer que el sistema de desarrollo de la liga sea más productivo. Hacerlo también ayudaría a reforzar el grupo de jugadores de las selecciones nacionales de Estados Unidos y Canadá.

    «Quiero ver que nuestras academias juveniles y nuestra MLS NEXT Pro sean mucho más productivas», dijo Berg.

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  • Larry Berg, MLSMajor League Soccer

    ¿Ascenso y descenso? No cuentes con ello

    Garber ya había dicho anteriormente «nunca digas nunca» al hablar sobre el ascenso y el descenso, pero Berg, que antes ha estado implicado en participaciones accionariales en clubes europeos, ofreció una valoración mucho más contundente sobre si ese sistema funcionaría en la MLS.

    «Puedo entender el atractivo que tiene para el aficionado, [pero] no creo que sea una gran manera de construir una liga», dijo. «No creo que sea una forma de conseguir que se construyan estadios y centros de entrenamiento y de lograr que los propietarios inviertan en plantillas y en todas las demás cosas que hay que hacer.

    «Así que no creo que sea apropiado para nuestra liga. Creo que Don ya lo ha dicho antes: “nunca digas nunca”, pero simplemente no veo que vaya a suceder a corto plazo».

    Es poco probable que el debate desaparezca entre los aficionados, pero Berg dejó poco margen para la interpretación: el ascenso y el descenso no formarán parte de su visión inmediata para la MLS.

  • imago-sport-1080630459.jpgZUMA Press Wire

    «Construimos una nación futbolística»

    El Mundial demostró al mundo que Estados Unidos es un país de fútbol. Para ligas como la MLS, nunca ha sido más importante garantizar que el fútbol nacional y la Federación de Fútbol de Estados Unidos trabajen de forma totalmente coordinada.

    La oportunidad va más allá de aprovechar la ola del torneo de este verano. Estados Unidos también albergará el Mundial femenino en 2031, mientras que Los Ángeles será la sede de los Juegos Olímpicos de 2028.

    «Hemos construido una nación de fútbol», dijo Garber. «Y al ver lo que ocurrió este pasado verano, cuando el mundo vino a nuestro país para aprovechar y experimentar todas las cosas que todos hemos hecho para construir lo que fue la emoción en torno al Mundial más increíble de la historia del deporte, no podría haber un mejor momento para que alguien tome el relevo a partir de aquí».

    El director ejecutivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, J.T. Batson, asistió a la rueda de prensa del martes y después habló con varios medios seleccionados.

    «Creo que en los próximos meses tenemos una gran oportunidad para hablar más sobre qué tiene que ser cierto para el fútbol en este país», dijo Batson. «La forma en que lo vemos es que este verano puso en marcha el movimiento del fútbol estadounidense. Llevamos siete semanas de los próximos cinco años.

    «Existe la convicción de que Estados Unidos tiene los ingredientes para ser uno de los grandes países del fútbol mundial. Solo tenemos que ensamblarlos. Y una de las razones por las que estoy aquí hoy es que la única manera de alcanzar nuestros sueños futbolísticos es trabajando juntos.

    «Ya se trate de clubes y ligas profesionales, de gobiernos locales, de organizaciones juveniles o del fútbol universitario, tenemos todas estas grandes cosas a nuestro favor, pero en realidad tenemos que trabajar juntos en ello».