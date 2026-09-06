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«Nuestra valentía fue recompensada»: Cristian Chivu elogia la histórica remontada del Inter por 3-2 ante el Nápoles
San Siro presencia la remontada
El Nápoles sorprendió al público local con un doblete relámpago en la segunda parte de Matteo Politano y Rasmus Hojlund. El Inter respondió de inmediato por medio del remate a bocajarro del capitán Martinez antes de que Marcus Thuram cabeceara con potencia para igualar el marcador 2-2. Después, Martinez selló la dramática remontada en el minuto 91 e hizo historia, ya que el Inter remontó dos goles para vencer al Nápoles por primera vez en la Serie A.
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El jefe saluda la respuesta sin miedo
Reflexionando sobre la actitud de su equipo, que nunca se rindió, en un encuentro apasionante, el técnico se deshizo en elogios hacia el extraordinario carácter y la mentalidad mostrados. Hablando después del partido, Chivu dijo: "Fue un gran partido para ver, entretenido y una fantástica publicidad para el fútbol italiano. Con 2-2, ambos equipos fueron de tú a tú. Vi ocasiones en ambas áreas y, al final, somos nosotros quienes celebramos porque conseguimos poner el 3-2.
"Tenemos que felicitar al Nápoles porque es un equipo fuerte, bien entrenado y lleno de jugadores decisivos. Podríamos haber gestionado mejor el primer gol, y encajar el segundo fue consecuencia de pensar demasiado en lo que salió mal en el primero. Pero me encantó la reacción. El equipo no perdió la cabeza y mantuvo su identidad. Recortar hasta el 2-1 nos dio esperanza extra, sabiendo al mismo tiempo que no podíamos asumir riesgos desmedidos. Al final, nuestro coraje tuvo recompensa."
Los hitos marcan la lucha por el título
El doblete de Martínez le situó en solitario en la tercera posición de la clasificación histórica de goleadores del Inter en la Serie A, con 134 goles, superando en el proceso a varias leyendas del club. Mientras tanto, el crucial gol del empate de Thuram supuso su tanto número 50 con el gigante milanés en todas las competiciones. La memorable remontada mantuvo el inicio perfecto del vigente campeón, con tres victorias ligueras consecutivas, en marcado contraste con el Nápoles de Max Allegri, que sufrió dos derrotas seguidas en competiciones nacionales.
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Pruebas cruciales para mantener el impulso en la recta final
El escenario europeo llama ahora a Inter, con un glamuroso debut en la Liga de Campeones contra el Real Madrid en la capital española. El equipo de Chivu regresará rápidamente a la competición doméstica para recibir al Udinese el lunes 14 de septiembre, antes de enfrentarse a la AS Roma a domicilio cinco días después. Superar esta exigente secuencia de partidos sin contratiempos será esencial para mantener intacto su impecable arranque de temporada antes de que llegue el parón internacional.
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