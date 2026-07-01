El presidente del Barça, Joan Laporta, afirmó el miércoles: «He hablado con el Atlético. No quieren venderlo porque aún no tienen sustituto, pero nuestra oferta sigue en pie».

El Barça ya presentó en junio una oferta de 120 millones de euros por el campeón del mundo argentino, lo que provocó burlas del Atlético. Además de algunas publicaciones más que elocuentes, el presidente del club, Miguel Ángel Gil, declaró a la agencia de noticias EFE sobre el Barcelona: «Nos mienten a nosotros, a los jugadores, a los medios de comunicación y también a sus propios aficionados. Intentan hacer creer a todo el mundo que pueden llevar a cabo un fichaje para el que, en realidad, no están preparados. No es la primera vez que el Barcelona actúa así».

Se refería al intento fallido de fichar a Nico Williams, del Athletic Club, quien se quedó en su equipo porque el Barça no pudo garantizar su inscripción.