Estas son las primeras palabras de Oliver Glasner a los canales oficiales del club: «Estoy encantado de unirme al Nottingham Forest como entrenador. Desde mis primeras conversaciones con el propietario y el equipo directivo, quedó claro que comparten una visión sólida y confían plenamente en mí y en mi cuerpo técnico para construir un futuro duradero. Esa confianza, unida al potencial de la plantilla, me llena de ilusión. El Nottingham Forest es un club con un prestigio y una historia increíbles, dos veces campeón de Europa y con una de las aficiones más apasionadas del fútbol. Nuestro objetivo es construir un equipo que ayude al club a alcanzar el siguiente nivel y del que nuestros aficionados puedan sentirse orgullosos. Mi prioridad inmediata es conocer a los jugadores y al cuerpo técnico y empezar a trabajar en la pretemporada. Estoy ilusionado con el futuro y trabajaré sin descanso para representar con orgullo a este gran club y conseguir éxitos en el campo. Estoy deseando empezar».