Noticias dispares para Lisandro Martínez y Matthijs de Ligt tras conocerse las últimas novedades sobre las lesiones de los centrales del Manchester United

El United confía en que Martínez esté listo para el debut en la Premier League contra el Hull City, según The National News.

El defensa argentino causó alarma al retirarse de la final del Mundial con molestias en el muslo, pero el cuerpo médico del club considera que no es grave. Se espera que el jugador, de 28 años, se reincorpore tras un descanso prolongado.

Su regreso refuerza el proyecto de Carrick, especialmente de cara a la Liga de Campeones. Aunque su historial de lesiones genera dudas entre la afición, el exjugador del Ajax será clave si el United quiere mejorar el tercer puesto de la pasada temporada.