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Ryan Tolmich

Traducido por

Noticias de la selección masculina de fútbol de EE. UU. para el Mundial: Christian Pulisic vuelve a los entrenamientos, Folarin Balogun aspira a la Bota de Oro y la Federación Estadounidense de Fútbol explica el himno «Country Roads»

Analysis
USA
FEATURES
Turquía vs USA
Turquía
World Cup
C. Pulisic
A. Zendejas
F. Balogun

GOAL repasa los temas más destacados y las conclusiones más importantes en la última entrega del cuaderno de notas de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

IRVINE, California — Aunque ya tiene su plaza en las eliminatorias de este Mundial, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos aún debe responder varias preguntas esta semana, antes de su último partido de grupo contra Turquía.

Algunas giran en torno a Christian Pulisic y su situación de cara al resto del torneo. Otras se centran en la rotación de jugadores para un partido que, en esencia, no tiene ninguna importancia para la selección estadounidense. Y luego está esa otra pregunta, sobre todo tras lo ocurrido el viernes por la noche: ¿de dónde demonios salió «Country Roads»?

Folarin Balogun y Alex Zendejas atendieron a la prensa el lunes, en la primera sesión del plantel en la semana. Estos son los temas clave, los puntos de debate y los momentos más distendidos de la jornada en Irvine...

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Una situación de tarjeta amarilla se cruza con la lucha por la Bota de Oro

    Tras dos partidos, Folarin Balogun lucha por la Bota de Oro. Cuando ve en la tele a estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland igualar o superar sus goles, su reacción es una sola.

    «Es un fastidio», responde entre risas.

    Aun así, disfruta viéndolos brillar en el Mundial. Destacó a Felix Nmecha, de Alemania, entre los que más le han impresionado, además de los grandes nombres.

    «Ver a Messi, Mbappé y Haaland es impresionante; marcan un gol por partido, a veces más. Mi objetivo es alcanzar ese nivel, ser imparable y constante. Sé que tengo el potencial».

    En sus dos partidos ha marcado dos goles: uno ante Turquía y otro frente a Australia, además de participar en la jugada del primer tanto contra los oceánicos, aunque lo acabó marcando en propia puerta Cameron Burgess.

    Sin embargo, Balogun ya tiene una tarjeta amarilla, así que jugarlo contra Turquía sería un riesgo innecesario.

    «Quiero jugar todos los partidos», afirmó. «Eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy: estar disponible. Para un deportista profesional, lo más importante es estar disponible, y yo no soy una excepción. Quiero jugar, pero también ser prudente. No querría recibir una tarjeta amarilla y perderme los octavos de final».

    • Anuncios
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cómo luchó Estados Unidos para que «Country Roads» se convirtiera en una canción

    El público de Seattle cantando «Country Roads» es el momento más emblemático de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en este Mundial. No fue casualidad.

    Antes del torneo, la FIFA pidió a los equipos listas de canciones para el calentamiento, la celebración de goles y la victoria. La Federación Estadounidense de Fútbol consultó a los jugadores y a sus representantes. El objetivo era elegir temas fáciles de cantar y representativos de EE. UU. En la lista final figuraban «Livin’ on a Prayer», «Sweet Caroline» y «Take Me Home, Country Roads».

    Sin embargo, Inglaterra ya usó «Sweet Caroline», y «Livin’ on a Prayer» sonó durante el partido en Seattle. Tras la victoria, Amy Hopfinger —exempleada de la federación y ahora directiva de la FIFA— eligió «Country Roads».

    El resto, como se suele decir, es historia.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La euforia de las celebraciones tras marcar un gol

    Tras anotar ante Australia, Alex Freeman confesó haber planeado su celebración. Al ver a sus compañeros acercarse, corrió, recordando cómo los suplentes de la selección de Estados Unidos se abalanzaban sobre los goleadores frente a Paraguay.

    Quienes han vivido esas celebraciones saben lo especiales que son. Los suplentes corren porque sienten una alegría auténtica por el gol y por el goleador. Freeman intentó escapar y casi lo logra, pero sus compañeros lo alcanzaron en la esquina.

    “Es pura energía”, explicó Zendejas. “Es emoción y alegría. Freeman corrió en la dirección equivocada; debería haber ido hacia el otro lado, pero todos estábamos listos en la banda.

    Una vez confirmado el gol, estábamos listos para perseguirlo, pero es demasiado rápido».

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ayudando a Pulisic a progresar

    Christian Pulisic estaba radiante tras el partido contra Australia. Las cámaras de FOX lo captaron sonriendo mientras cantaba con el público y celebraba el buen trabajo de sus compañeros.

    El lunes, durante los 15 minutos de entrenamiento abiertos a la prensa, se le vio ejercitarse con normalidad junto a sus compañeros. Sin embargo, la semana previa al duelo con Australia fue incierta: Pulisic arrastraba una lesión y su participación se confirmó apenas en el último momento, según reveló el seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino.

    Zendejas conoce a Pulisic desde hace años, pues se criaron juntos en las selecciones juveniles. Varios compañeros aseguran que siempre ha sido su pilar, y así fue también la semana pasada.

    «Sí, es difícil cuando tienes un golpe en un torneo importante», explica Zendejas, «pero más que hablar de la lesión, intentas distraerlo con otros temas».

    Él y yo nos llevamos bien y contamos con otros compañeros; formamos un pequeño grupo, y eso le ayuda mucho: solo necesita a alguien con quien hablar y que esté ahí para él».

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De cara al futuro, tanto al jueves como a la fase eliminatoria

    Tras la victoria de Paraguay sobre Turquía el viernes, la selección masculina de Estados Unidos (USMNT) aseguró el primer lugar del grupo y jugará en Santa Clara la ronda de 32.

    Sobre el próximo rival, Balogun admite que no tiene ni idea: «Es complicado calcular todas las opciones, sobre todo con los terceros clasificados».

    «Algunos del cuerpo técnico o de la plantilla lo estudiarán, pero yo no lo tengo claro», admitió. «Sea quien sea el rival, saldré al campo y me prepararé para él. Solo pienso en el partido de ahora».

    Dado que cuatro jugadores, entre ellos Balogun, ya tienen amarilla, se esperan rotaciones contra Turquía para evitar suspensiones. Pulisic podría descansar y llegar fresco a la siguiente ronda.

    ¿Podría eso abrirle las puertas a alguien como Zendejas? La estrella del Club América es uno de los cinco jugadores de campo que aún no han disputado ningún partido en este Mundial, así que el encuentro contra Turquía podría ser su gran oportunidad.

    «He estado entrenando duro, esperando la oportunidad, pero estoy seguro de que llegará», afirmó. «Obviamente, esa es una decisión del seleccionador, y algo que tengo que respetar. Siempre he dicho que todo depende de cómo me muestre en el campo. Estoy trabajando duro, divirtiéndome, disfrutando de verdad este sueño que estoy viviendo ahora mismo, así que no podría pedir más, tío. Estoy feliz de estar aquí con los chicos, con el grupo. Simplemente estoy súper agradecido».





  • Fans Cheer On The United States As They Play Against Australia In The World Cup CupGetty Images News

    Comprender el impacto

    Es difícil medir el impacto de los dos primeros partidos de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT). Se pueden contar las visualizaciones, las interacciones en redes y la cobertura mediática, pero eso no refleja lo que sienten los aficionados estadounidenses al seguir a la USMNT este verano.

    Al menos así lo sienten los jugadores, quienes intentan asimilarlo.

    «He estado intentando comprenderlo, pero creo que Estados Unidos es un país tan grande», dijo Balogun. «Es difícil, pero Weston me ha enseñado vídeos desde el avión. Me ha mostrado a aficionados en distintos lugares, viendo los partidos en pantallas gigantes o en bares. Cada vez que marcamos, lo celebran en todos lados.

    «Creo que ninguno de nosotros puede entenderlo del todo porque estamos en medio de todo esto, pero una vez que hayamos salido y volvamos a nuestra vida cotidiana, veremos el impacto que tuvimos. Es algo precioso».

    Zendejas, por su parte, tiene un mensaje para quienes nos siguen: que sigan haciéndolo, porque, con suerte, la aventura continuará todo el verano.

    «Seguid creyendo en este grupo», añadió. «Tenemos muchos buenos jugadores, tanto en el campo como en el banquillo. Es un equipo que siempre está dispuesto a luchar y a buscar un resultado positivo».

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