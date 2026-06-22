Tras dos partidos, Folarin Balogun lucha por la Bota de Oro. Cuando ve en la tele a estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland igualar o superar sus goles, su reacción es una sola.

«Es un fastidio», responde entre risas.

Aun así, disfruta viéndolos brillar en el Mundial. Destacó a Felix Nmecha, de Alemania, entre los que más le han impresionado, además de los grandes nombres.

«Ver a Messi, Mbappé y Haaland es impresionante; marcan un gol por partido, a veces más. Mi objetivo es alcanzar ese nivel, ser imparable y constante. Sé que tengo el potencial».

En sus dos partidos ha marcado dos goles: uno ante Turquía y otro frente a Australia, además de participar en la jugada del primer tanto contra los oceánicos, aunque lo acabó marcando en propia puerta Cameron Burgess.

Sin embargo, Balogun ya tiene una tarjeta amarilla, así que jugarlo contra Turquía sería un riesgo innecesario.

«Quiero jugar todos los partidos», afirmó. «Eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy: estar disponible. Para un deportista profesional, lo más importante es estar disponible, y yo no soy una excepción. Quiero jugar, pero también ser prudente. No querría recibir una tarjeta amarilla y perderme los octavos de final».