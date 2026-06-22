Noticias de la selección masculina de fútbol de EE. UU. para el Mundial: Christian Pulisic vuelve a los entrenamientos, Folarin Balogun aspira a la Bota de Oro y la Federación de Fútbol de EE. UU. explica el himno «Country Roads»

Tras dos partidos, Folarin Balogun lucha por la Bota de Oro. Cuando ve en la tele a estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland igualar o superar sus goles, su reacción es una sola.

«Es un fastidio», comenta entre risas.

Aun así, admite que disfruta viéndolos brillar en el Mundial. Destacó a Felix Nmecha, de Alemania, entre los jugadores que más le han impresionado, además de los grandes nombres.

«Ver a Messi, Mbappé y Haaland es impresionante; marcan un gol por partido, a veces más. Mi objetivo es alcanzar ese nivel, ser imparable y constante. Sé que tengo el potencial».

En sus dos primeros partidos lo ha logrado: marcó dos goles a Turquía y participó en el tanto inicial frente a Australia, aunque lo acabó marcando Cameron Burgess en propia puerta.

Sin embargo, Balogun ya tiene una tarjeta amarilla, así que jugarlo contra Turquía sería un riesgo innecesario.

«Quiero jugar todos los partidos», afirmó. «Eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy: estar disponible. Para cualquier deportista profesional, lo más importante es estar disponible, y yo no soy una excepción. Por supuesto que quiero jugar, pero también debo ser prudente. No querría recibir otra tarjeta amarilla y perderme los octavos de final».